Минфин не прогнозирует допрасходов бюджета из-за новых топливных мер
Министерство финансов России не ожидает возникновения дополнительных расходов федерального бюджета в связи с введением новых топливных мер. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов, передает «РИА Новости».
По словам представителя ведомства, финансовый баланс будет сохранен за счет корректировки действующих механизмов. Сазанов уточнил, что идет сокращение выплат по обратному акцизу в связи с сокращением объемов переработки.
23 июня вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания членов правительства с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ситуация на топливном рынке остается непростой, но контролируемой. Разработан комплекс мер для дополнительных поставок топлива в летний сезон повышенного спроса. Он уточнил, что все НПЗ максимально увеличили загрузку, сокращены сроки плановых ремонтов. По словам Новака, правительство рассматривает распространение полного запрета на экспорт дизельного топлива.
22 июня «Ведомости» сообщали, что правительство готовит план стабилизации рынка топлива в России. В частности, в стране для этих целей могут разрешить выпуск нефтепродуктов с характеристиками, которые несколько отклоняются от действующего технического регламента.