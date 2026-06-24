Минфин не прогнозирует допрасходов бюджета из-за новых топливных мер

23 июня вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания членов правительства с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ситуация на топливном рынке остается непростой, но контролируемой. Разработан комплекс мер для дополнительных поставок топлива в летний сезон повышенного спроса. Он уточнил, что все НПЗ максимально увеличили загрузку, сокращены сроки плановых ремонтов. По словам Новака, правительство рассматривает распространение полного запрета на экспорт дизельного топлива.