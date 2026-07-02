ЦБ не увидел реакции на изменение цен на топливо в инфляционных ожиданиях июня
Инфляционные ожидания россиян в июне пока не показали реакции на изменение топливных цен, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Финансового конгресса Банка России.
«Важно, чтобы не было вторичных эффектов, которые влияют на устойчивые показатели инфляции. Прежде всего через инфляционные ожидания. Вот опросы июньские инфляционных ожиданий не показывали пока влияние этого фактора на них», – сказала она.
По словам Набиуллиной, регулятору важно учитывать изменения на топливном рынке при принятии решений в рамках денежно-кредитной политики.
1 июля Банк России предупредил о более высокой траектории ключевой ставки на среднесрочном горизонте по сравнению с заложенной в апрельском прогнозе. В «Резюме обсуждения ключевой ставки» отмечалось, что одним из значимых рисков для цен является временное сокращение производства моторного топлива и рост цен на бензин и дизель. По мнению экономистов, население и компании воспринимают бензин как важный товар-маркер, рост цен на него может влиять на инфляционные ожидания.
В тот же день вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что внутренний рынок страны обеспечен топливом, а возникающие локальные перебои на отдельных АЗС связаны с логистикой и оперативно устраняются. Он подчеркнул, что вертикально-интегрированные нефтяные компании продолжают таргетировать цены на своих заправках в пределах инфляции. Однако есть «разрыв» с ценами на независимых АЗС, добавил Новак.