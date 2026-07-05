Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,49+0,24%BLNG7,11+2,45%ARSA6,23+1,14%IMOEX2 242,84-0,59%RTSI914,9+0,32%RGBI112,16+0,19%RGBITR748,03+0,29%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

ФРГ увеличит госдолг в 2027 году на 118 млрд евро из-за падения налоговых доходов

Ведомости

Правительство Германии планирует увеличить объем новых заимствований в 2027 г. до 118 млрд евро ($135 млрд), что примерно на 7% больше, чем прогнозировалось в апреле. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей германского минфина.

К такому решению ФРГ подтолкнули более слабые, чем ожидалось, налоговые поступления, рост расходов на обслуживание долга на фоне повышения процентных ставок, а также дополнительные потребности в финансировании Федерального агентства по занятости (выплаты пособий по безработице).

Канцлер Фридрих Мерц и министр финансов Ларс Клингбейль на прошлой неделе представили пакет реформ, охватывающий пенсии, здравоохранение и налоги. В понедельник кабинет министров должен утвердить эти меры вместе с бюджетом на 2027 г. Реформы направлены на снижение долгосрочных расходов социальной системы при одновременном предоставлении налоговых льгот для низко- и среднеоплачиваемых работников.

Германия рассматривает вопрос поэтапного повышения пенсионного возраста

Политика / Международные новости

Экономика Германии пострадала из-за войны в Иране, что негативно отразилось на государственных финансах и рынке труда. Правительство планирует сэкономить в основном бюджете за счет сокращения субсидий и ограничения расходов министерств, а также получить дополнительные доходы за счет повышения акцизов на алкоголь, табак и пластик.

При этом около 140 млрд евро расходов на оборону и 500 млрд евро на инфраструктурные инвестиции в 2027 г. останутся за рамками конституционных ограничений по заимствованиям. Клингбейль ожидает, что доходы федерального бюджета в 2027 г. составят 555 млрд евро, а процентные платежи вырастут почти на 40% – до чуть менее 42 млрд евро. После утверждения кабинетом бюджет поступит на рассмотрение парламента осенью.

Государственный долг Германии на конец марта составлял 2,726 трлн евро. В сравнении со значением на конец прошлого года показатель вырос на 2,4%.

Читайте также:Решение Германии нарастить госдолг привело к распродажам европейских облигаций
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь