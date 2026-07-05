ФРГ увеличит госдолг в 2027 году на 118 млрд евро из-за падения налоговых доходов

При этом около 140 млрд евро расходов на оборону и 500 млрд евро на инфраструктурные инвестиции в 2027 г. останутся за рамками конституционных ограничений по заимствованиям. Клингбейль ожидает, что доходы федерального бюджета в 2027 г. составят 555 млрд евро, а процентные платежи вырастут почти на 40% – до чуть менее 42 млрд евро. После утверждения кабинетом бюджет поступит на рассмотрение парламента осенью.