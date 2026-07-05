ФРГ увеличит госдолг в 2027 году на 118 млрд евро из-за падения налоговых доходов
Правительство Германии планирует увеличить объем новых заимствований в 2027 г. до 118 млрд евро ($135 млрд), что примерно на 7% больше, чем прогнозировалось в апреле. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей германского минфина.
К такому решению ФРГ подтолкнули более слабые, чем ожидалось, налоговые поступления, рост расходов на обслуживание долга на фоне повышения процентных ставок, а также дополнительные потребности в финансировании Федерального агентства по занятости (выплаты пособий по безработице).
Канцлер Фридрих Мерц и министр финансов Ларс Клингбейль на прошлой неделе представили пакет реформ, охватывающий пенсии, здравоохранение и налоги. В понедельник кабинет министров должен утвердить эти меры вместе с бюджетом на 2027 г. Реформы направлены на снижение долгосрочных расходов социальной системы при одновременном предоставлении налоговых льгот для низко- и среднеоплачиваемых работников.
Экономика Германии пострадала из-за войны в Иране, что негативно отразилось на государственных финансах и рынке труда. Правительство планирует сэкономить в основном бюджете за счет сокращения субсидий и ограничения расходов министерств, а также получить дополнительные доходы за счет повышения акцизов на алкоголь, табак и пластик.
При этом около 140 млрд евро расходов на оборону и 500 млрд евро на инфраструктурные инвестиции в 2027 г. останутся за рамками конституционных ограничений по заимствованиям. Клингбейль ожидает, что доходы федерального бюджета в 2027 г. составят 555 млрд евро, а процентные платежи вырастут почти на 40% – до чуть менее 42 млрд евро. После утверждения кабинетом бюджет поступит на рассмотрение парламента осенью.
Государственный долг Германии на конец марта составлял 2,726 трлн евро. В сравнении со значением на конец прошлого года показатель вырос на 2,4%.