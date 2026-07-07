Минпромторг прорабатывает введение утильсбора на железнодорожную технику

Минпромторг прорабатывает введение утильсбора на железнодорожную техникуВедомство ищет источники пополнения бюджета, подчеркнул Алиханов
Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что ведомство рассматривает возможность введения утилизационного сбора на железнодорожную технику. Это может стать новым источником пополнения бюджета и поддержки отечественного машиностроения. О планах министр сообщил на международной промышленной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге.
«Минпромторг постоянно ищет источники пополнения бюджета, соответственно, ресурсов для поддержки промышленности. В этом качестве у нас работает утилизационный сбор на колесную и самоходную технику. И сейчас у нас есть ряд обращений от губернаторов и представителей отрасли о введении подобного механизма по железнодорожному машиностроению», – сказал Алиханов (цитата по «РИА Новости»).
Он напомнил, что импортные пошлины введены на различные товары из иностранных государств, например на парфюмерно-косметическую продукцию.
«Всеми силами стараемся изыскать возможности докапитализировать те меры, которые компании получают в виде господдержки», – подчеркнул Алиханов.
Идея ввести утилизационный сбор на железнодорожный подвижной состав обсуждается не первый год. В конце октября 2024 г. комитет Госдумы по промышленности и торговле подготовил законопроект о введении такого сбора на вагоны и их основные узлы и агрегаты, документ был направлен в правительство. Утильсбор в России действует с 2012 г. как инструмент защиты внутреннего рынка от импорта. Изначально он применялся к автомобилям, а затем был распространен на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и специальную технику.
В феврале Минпромторг сообщил, что срок уплаты утильсбора для крупнейших российских автопроизводителей за IV квартал 2025 г. и за I–III кварталы 2026 г. перенесли на декабрь. К ним относятся производители автотехники, сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов.