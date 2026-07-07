Минпромторг прорабатывает введение утильсбора на железнодорожную технику

Идея ввести утилизационный сбор на железнодорожный подвижной состав обсуждается не первый год. В конце октября 2024 г. комитет Госдумы по промышленности и торговле подготовил законопроект о введении такого сбора на вагоны и их основные узлы и агрегаты, документ был направлен в правительство. Утильсбор в России действует с 2012 г. как инструмент защиты внутреннего рынка от импорта. Изначально он применялся к автомобилям, а затем был распространен на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и специальную технику.