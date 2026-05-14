Рынок российской дорожно-строительной техники сократился в полтора раза

Согласно приводимой ассоциацией статистике, в I квартале снизились отгрузки большинства видов техники. Так, поставки мини-погрузчиков сократились более чем в 3 раза в годовом выражении до 55 единиц, гусеничных бульдозеров и экскаваторов – более чем в 5 раз до 29 шт. и 9 шт. соответственно. Отгрузки катков снизились на 20% до 12 единиц, автогрейдеров – на 3% до 31 шт., при этом отгрузки кранов-трубоукладчиков полностью прекратились.