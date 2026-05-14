Рынок российской дорожно-строительной техники сократился в полтора раза

Рынок российской дорожно-строительной техники сократился в полтора разаПотребители в основном интересуются импортными и подержанными машинами
Российские производители дорожно-строительной техники (ДСТ) в I квартале 2026 г. сократили отгрузки на отечественный рынок в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. до 5,8 млрд руб. Такие данные приводит ассоциация «Росспецмаш», куда входят крупнейшие предприятия отрасли.
Согласно приводимой ассоциацией статистике, в I квартале снизились отгрузки большинства видов техники. Так, поставки мини-погрузчиков сократились более чем в 3 раза в годовом выражении до 55 единиц, гусеничных бульдозеров и экскаваторов – более чем в 5 раз до 29 шт. и 9 шт. соответственно. Отгрузки катков снизились на 20% до 12 единиц, автогрейдеров – на 3% до 31 шт., при этом отгрузки кранов-трубоукладчиков полностью прекратились.
Исключением стали фронтальные погрузчики, отгрузки которых выросли на 65% до 99 единиц, и экскаваторы-погрузчики – 95 шт. (+19%).
Квартальный показатель по отгрузке ДСТ оказался худшим за последние шесть лет. Даже в I квартале 2020 г., когда только вводились ковидные ограничения, отгрузки отечественной ДСТ на внутренний рынок выросли на 6% до 8,2 млрд руб.
Сокращение продаж российской ДСТ продолжается уже третий год подряд: в 2024 г. этот показатель снизился на 15% до 75,8 млрд руб., а в 2025 г. – на 28% до 54,7 млрд руб.
Прогноз о том, что острая фаза кризиса на рынке ДСТ пройдет в 2025 г. и ситуация начнет улучшаться в 2026 г., не оправдался, констатирует гендиректор ассоциации «Спецавтопром» Денис Кудрявцев. В ассоциацию входят более 80 предприятий, выпускающих самоходную и специальную технику.
По его мнению, в 2026 г. ситуация в этом сегменте рынка складывается по наихудшему сценарию: госзаказы в строительной и дорожной сферах не компенсируют фактически полное отсутствие коммерческого спроса.
Так, объем строительных работ, выполненных в I квартале 2026 г., составил 2,91 трлн руб., что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.
При этом субсидии на деятельность госкомпании «Автодор» в 2026 г. были сокращены с 209,5 млрд руб. до 188,8 млрд На ремонт и содержание федеральной сети в этом году выделено 432 млрд руб. вместо прежних 443 млрд, писал «Коммерсантъ».
Кудрявцев добавил, что финансовая нестабильность производителей также связана с тем, что выплаты по госзакупкам идут не сразу, что повышает уровень закредитованности компаний и, как следствие, увеличивает риск банкротств в отрасли.
Собеседник уточнил, что улучшение ситуации возможно при снижении ключевой ставки хотя бы до 10%, тогда лизинг и кредитование для производителей и эксплуатантов станут рентабельными.
Производители ДСТ столкнулись с кризисом, который современное машиностроение еще не испытывало, считает технический директор «Митракса» (производитель дорожной и коммунальной техники) Денис Смыслов. Господдержка работает в качестве предоставления скидок или возврата утильсбора, но при резком снижении реализации техники дисконт в 10–30% от ее стоимости не оживляет спрос, пояснил топ-менеджер.
По его мнению, возврат к темпам роста рынка ДСТ, который был несколько лет назад, возможен при условии более сбалансированного развития экономики в стране.
Рынок ДСТ в России сейчас переживает затяжную коррекцию после повышенного спроса в 2021–2023 гг., тогда строительные и дорожные компании активно обновляли парк, сказала руководитель проектов практики «Инжиниринг» Strategy Partners Ирина Долгих.
Ушедшую с рынка западную технику заместили китайские производители, а импорт в 2023 г. превысил 440 млрд руб. при общей емкости в 80 000 единиц, добавила она. В последние годы идет охлаждение спроса, но данные «Росспецмаша» говорят о состоянии отечественных производителей, тогда как рынок сегодня живет за счет импортной техники, складских остатков, вторичного рынка, аренды и изъятой лизинговой техники, пояснила Долгих.
При соблюдении регламентного обслуживания жизненный цикл единицы ДСТ составляет 8–12 лет, поэтому существенное обновление парка при естественных условиях можно ожидать на горизонте 5–7 лет, прогнозирует эксперт.
Защита отечественного производителя от импортной техники, т. е. фактическое установление протекционизма, может стать основой для поддержания конкурентоспособности отечественной продукции, но ключевой фактор спроса – объем дорожно-строительных работ, рассуждает младший партнер консалтинговой компании Triada Partners Андрей Орлов. При умеренно благоприятном прогнозе отечественные производители ДСТ смогут выйти к докризисному уровню 2023 г. не ранее 2030 г., полагает эксперт.