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Инфляция за неделю с 30 июня по 6 июля составила 0,31%

Ведомости

Инфляция в России за период с 30 июня по 6 июля составила 0,31%. С начала июля потребительские цены выросли на 0,26%, сообщил Росстат.

Сильнее всего подорожали куриное мясо (+2,3%), сахар-песок (+0,7%), печенье (+0,5%). Цены на мясные консервы для детского питания, маргарин, сметану и поваренную соль выросли на 0,4%; на говядину, мороженую рыбу и овощные консервы для детского питания – на 0,3%. Куриные яйца (-0,5%), сыры (-0,2%), молоко, кефир, мука, черный чай и рис стали дешевле (-0,1%).

Цены на овощи и фрукты в среднем снизились. Подешевели огурцы (-8,7%), помидоры (-5,1%) и бананы (-0,5%), а свекла (+3,8%), белокочанная капуста (+3,6%) и картофель (+3,5%) подорожали. Кроме того, цены выросли на 2,2% на репчатый лук и на морковь.

Среди медикаментов выросли цены на активированный уголь и пенталгин (+1,2%), валидол (+0,8%), корвалол (+0,5%), нимесулид (+0,2%) и левомеколь (+0,1%). Также подорожали детские подгузники (+0,6%) и сухие корма для домашних животных (+0,3%). Цена на зубную пасту выросла на 0,4%, а вот на зубные щетки, наоборот, снизилась на 0,4%.

Подорожали смартфоны (+1,3%), электропылесосы (+0,7%) и телевизоры (+0,2%). Снизились цены на детские спортивные костюмы (-0,7%), джинсы (-0,5%), кроссовки (-0,4%) и футболки (-0,1%).

Средняя стоимость поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии выросла на 4,0%, а на Черноморское побережье России – на 3,4%. Проживание в домах отдыха и пансионатах подешевело на 1,5%.

Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста российской экономики на 2026 и 2027 гг. на уровне 1,1%. Согласно прогнозу фонда, мировая экономика вырастет на 3% в 2026 г. и на 3,4% в 2027 г. Эти оценки практически не изменились по сравнению с апрельским прогнозом.

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