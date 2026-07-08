Инфляция за неделю с 30 июня по 6 июля составила 0,31%

Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста российской экономики на 2026 и 2027 гг. на уровне 1,1%. Согласно прогнозу фонда, мировая экономика вырастет на 3% в 2026 г. и на 3,4% в 2027 г. Эти оценки практически не изменились по сравнению с апрельским прогнозом.