МВФ сохранил прогноз роста экономики России на уровне 1,1%

Согласно прогнозу фонда, мировая экономика вырастет на 3% в 2026 г. и на 3,4% в 2027 г. Эти оценки практически не изменились по сравнению с апрельским прогнозом. В организации отмечают, что перспективы мировой экономики остаются неоднозначными: негативное влияние вооруженного конфликта испытывают страны – импортеры энергоносителей и наиболее уязвимые экономики, тогда как спрос, связанный с развитием искусственного интеллекта, поддерживает государства, интегрированные в глобальные технологические цепочки.