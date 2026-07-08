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МВФ сохранил прогноз роста экономики России на уровне 1,1%

Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста российской экономики на 2026 и 2027 гг. на уровне 1,1%. Об этом говорится в докладе организации.

«Более высокие экспортные доходы, частично обусловленные ростом цен на сырьевые товары, частично облегчат ситуацию в экономике России, сохраняя темпы роста на уровне 1,1%», – говорится в докладе.

Согласно прогнозу фонда, мировая экономика вырастет на 3% в 2026 г. и на 3,4% в 2027 г. Эти оценки практически не изменились по сравнению с апрельским прогнозом. В организации отмечают, что перспективы мировой экономики остаются неоднозначными: негативное влияние вооруженного конфликта испытывают страны – импортеры энергоносителей и наиболее уязвимые экономики, тогда как спрос, связанный с развитием искусственного интеллекта, поддерживает государства, интегрированные в глобальные технологические цепочки.

В апреле МВФ также прогнозировал рост российской экономики на 1,1% в 2026 г. Тогда же фонд ожидал, что инфляция в России по итогам текущего года может составить 5,6%.

Росстат сообщал, что за неделю с 23 по 29 июня инфляция в России составила 0,22%. С начала июня потребительские цены выросли на 0,85%, а с начала года – на 4,17%.

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