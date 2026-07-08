С начала года кабмин списал задолженность по бюджетным кредитам 68 регионам

В министерстве напомнили, что в 2025 г. по отдельным бюджетным кредитам была списана задолженность 58 регионам на сумму 226,9 млрд руб. Эти средства субъекты направили на решение задач социально-экономического развития, а также на меры поддержки, связанные со спецоперацией.