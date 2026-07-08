С начала года кабмин списал задолженность по бюджетным кредитам 68 регионам
С начала года правительство списало задолженность по бюджетным кредитам 68 российским регионам на общую сумму 277,4 млрд руб. Об этом сообщили в Минфине.
Основная цель такого списания состоит в том, чтобы снизить долговую нагрузку субъектов и высвободить дополнительные ресурсы для реализации приоритетных задач. Высвобождаемые средства направляются на модернизацию коммунальной инфраструктуры и поддержку инвестиционной активности.
В министерстве напомнили, что в 2025 г. по отдельным бюджетным кредитам была списана задолженность 58 регионам на сумму 226,9 млрд руб. Эти средства субъекты направили на решение задач социально-экономического развития, а также на меры поддержки, связанные со спецоперацией.
С начала реализации программы правительство списало задолженностей в объеме 504,3 млрд руб. До 2030 г., в соответствии с поручением президента РФ, планируется списать около 1,1 трлн руб.
27 апреля также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поддержал перенос сроков погашения части задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 г. на более поздний период. По его оценке, речь идет примерно о 100 млрд руб.