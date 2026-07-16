Рост числа банкротств граждан замедлился с начала 2026 года
В России замедлился рост числа банкротов среди граждан до 6,8% в первом полугодии 2026 г. Об этом сообщило Frank Media со ссылкой на статистику Федресурса.
Через процедуру банкротства прошли 277 500 человек, что составляет прирост 6,8% год к году. За аналогичный период прошлого года банкротами признали на 36,4% больше россиян, чем за первое полугодие 2024 г.
Схожая тенденция наблюдается по внесудебным банкротствам. В этом году через процедуру прошли 34 300 человек (+9,1%). В прошлом году прирост составлял 24%.
«Ведомости» со ссылкой на данные Федресурса писали, что во II квартале Федеральная налоговая служба (ФНС) инициировала запуск 22,7% от всех банкротств в отношении юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Результат оказался на 7,6 п. п. выше прошлогоднего показателя.