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Набиуллина: влияние импорта топлива на курс рубля не будет большим

Ведомости

Пока масштаб операций по импорту топлива в России остается незначительным, и их влияние на курс рубля будет небольшим. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Прямой зависимости между стоимостью бензина и валютным курсом нет. Временное расширение импорта бизнеса может несколько увеличить спрос на иностранную валюту, однако пока масштаб таких операций незначителен, если сравнивать с общим внешнеторговым оборотом, и их влияние на курс будет небольшим», – сказала она.

По словам Набиуллиной, основными причинами ускорения роста цен в июне стали ситуация на топливном рынке и возобновление роста цен на плодоовощную продукцию, которая нетипично дешевела весной. Она отметила, что, учитывая оперативные данные, удорожание топлива начинает распространяться на цены широкого круга товаров и услуг.

21 июля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что рынок топлива в стране начал частично стабилизироваться после введения мер правительством страны. Особенно он выделил запрет экспорта нефтепродуктов, рост объемов производства, насыщение рынка за счет импорта и перенос ремонтных сроков предприятий.

22 июля президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что трудности на топливном рынке имеют временный характер. Российский лидер отметил, что они не влияют на общую картину в экономике России. Глава государства добавил, что она остается устойчивой, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию.‍

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