В России зафиксировали дефляцию

5 августа ЦБ РФ сделал прогноз, согласно которому годовая инфляция в России может ускориться по итогам сентября до 6,3%. По итогам II квартала 2026 г. инфляция составила 6% год к году. В июне – июле наблюдалось ускорение инфляции, главным образом за счет цен на нефтепродукты. Устойчивая инфляция останется в диапазоне 4 – 5% во втором полугодии 2026-го.