В России зафиксировали дефляцию
Индекс потребительских цен в России за период с 28 июля по 3 августа составил 99,98%, что соответствует недельной дефляции в 0,02%. Это следует из данных Росстата.
По оценке ведомства, с начала августа потребительские цены не изменились (100,00%), а с начала 2026 г. инфляция составила 4,84%.
За отчетную неделю цены на продовольственные товары в среднем снизились. Наиболее заметно подешевели картофель (-2,5%), помидоры (-2,2%), морковь (-2,3%), капуста (-3,3%), свекла (-1,4%) и репчатый лук (-1,0%). При этом выросли цены на гречневую крупу (+1,4%), сахар (+1,2%), куриное мясо (+0,9%), пшено (+0,6%) и свинину (+0,5%).
Среди непродовольственных товаров Росстат зафиксировал снижение цен на дизельное топливо (-1,6%) и автомобильный бензин (-1,1%).
В сфере услуг снизилась стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты (-2,1%), санатории (-1,4%), проживания в гостиницах категории четыре-пять звезд (-1,1%), трехзвездочных гостиницах (-0,9%), а также хостелах (-0,5%). Одновременно поездки на Черноморское побережье России подорожали на 2%, а в страны Юго-Восточной Азии – на 0,4%.
5 августа ЦБ РФ сделал прогноз, согласно которому годовая инфляция в России может ускориться по итогам сентября до 6,3%. По итогам II квартала 2026 г. инфляция составила 6% год к году. В июне – июле наблюдалось ускорение инфляции, главным образом за счет цен на нефтепродукты. Устойчивая инфляция останется в диапазоне 4 – 5% во втором полугодии 2026-го.