Заботкин: пространство для снижения ставки сузилось

Ранее ЦБ опубликовал прогноз, в котором ключевая ставка в 2026 г. будет на уровне 14,5–14,6% в «дезинфляционном» сценарии. В 2027 г. показатель может составить 9-11%. В 2028 г. ставка прогнозируется на уровне 7–8%, а в 2029-м – 7,5–8,5%. Годовая инфляция при таком сценарии в 2026 г. составит 6–7%, в 2027 г. – 3–4%, а в 2028-м и в 2029-м – 4%.