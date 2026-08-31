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Заботкин: пространство для снижения ставки сузилось

Ведомости

Пространство для снижения ключевой ставки сузилось еще в июльском раунде, заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин. Трансляция пресс-конференции велась на сайте ЦБ.

«Дальнейшие решения будут диктоваться фактически складывающейся ситуацией с задачей того, чтобы вернуться к уровню инфляции в 4% в 2027 г.», – добавил он.

По данным Росстата, с начала года цены выросли на 4,68%.

Ранее ЦБ опубликовал прогноз, в котором ключевая ставка в 2026 г. будет на уровне 14,5–14,6% в «дезинфляционном» сценарии. В 2027 г. показатель может составить 9-11%. В 2028 г. ставка прогнозируется на уровне 7–8%, а в 2029-м – 7,5–8,5%. Годовая инфляция при таком сценарии в 2026 г. составит 6–7%, в 2027 г. – 3–4%, а в 2028-м и в 2029-м – 4%.

24 июля регулятор снизил ключевую ставку до 14% вопреки консенсус-прогнозу, который выступал за ее сохранение на уровне 14,25%. Ближайшее заседание совета директоров Банка России по пересмотру ключевой ставки состоится 11 сентября.

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