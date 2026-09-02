У Минфина нет планов вводить лимит на снятие наличных в банкоматах

В конце января стало известно, что планируется ввести ограничения для физических лиц на внесение денег в банкоматы. Об этом писал «Интерфакс» со ссылкой на источник. В Министерстве финансов тогда подтвердили «Ведомостям», что идет рассмотрение инициативы по ограничению ежемесячного внесения наличных физическими лицами через банкоматы и другие устройства суммой до 1 млн руб.