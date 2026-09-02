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Главная / Экономика /

У Минфина нет планов вводить лимит на снятие наличных в банкоматах

Наталья Захарова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Введение лимита на снятие наличных денег в банкоматах сейчас не обсуждается, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах ВЭФ-2026.

«Таких планов нет», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

В конце января стало известно, что планируется ввести ограничения для физических лиц на внесение денег в банкоматы. Об этом писал «Интерфакс» со ссылкой на источник. В Министерстве финансов тогда подтвердили «Ведомостям», что идет рассмотрение инициативы по ограничению ежемесячного внесения наличных физическими лицами через банкоматы и другие устройства суммой до 1 млн руб.

В Росфинмониторинге, в свою очередь, заявили «Ведомостям», что работа над нормативно-правовым актом ведется в рамках мероприятий по «обелению» экономики, одобренных правительством РФ.

В декабре 2025 г. президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам призвал усилить контроль за обращением наличных средств в стране в рамках борьбы с теневым сектором экономики. Он подчеркнул, что важно действовать грамотно и не создавать ограничений для экономического роста.

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