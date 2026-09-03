Путин назвал логистику ключом к выравниванию стоимости жизни в регионах

«Путем обеспечения электроэнергией. Или когда у тебя в регионе 300 000 человек, но экономическая логика, она диктует цены. Ну конечно, можно и нужно. Мы к этому и стремимся», – сказал Путин. В качестве примера он привел рыбу и морепродукты, которые на Дальнем Востоке стоят дешевле, чем в среднем по России.