Путин назвал логистику ключом к выравниванию стоимости жизни в регионах
Уравнивать стоимость жизни в разных регионах России за счет развития логистики не только возможно, но и необходимо. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Путем обеспечения электроэнергией. Или когда у тебя в регионе 300 000 человек, но экономическая логика, она диктует цены. Ну конечно, можно и нужно. Мы к этому и стремимся», – сказал Путин. В качестве примера он привел рыбу и морепродукты, которые на Дальнем Востоке стоят дешевле, чем в среднем по России.
Президент связал высокую стоимость ряда товаров в удаленных регионах прежде всего с транспортными издержками. Среди необходимых решений он назвал расширение БАМа и Транссибирской магистрали, развитие аэропортовой сети, строительство новых энергетических мощностей и тепличных хозяйств. Более дешевая электроэнергия, по его словам, также позволит снизить и стоимость продуктов.
Отдельное внимание Путин уделил энергетике. По его словам, к 2030 г. дефицит электроэнергии в стране может составить 14–15 ГВт. Для предотвращения такого сценария необходимо развивать гидро-, солнечную, ветровую и атомную генерации, а также электросетевой комплекс. Президент отметил, что существуют разные варианты перераспределения стоимости электроэнергии, однако главным решением остается создание новых мощностей непосредственно на Дальнем Востоке.
По словам президента, комплексная работа по развитию транспорта и энергетики уже ведется и должна продолжаться.
В ходе заседания форума Путин сообщил, что российские власти приступают к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, рассчитанной до 2036 г. По словам главы государства, за предыдущий период регион существенно укрепил свою экономическую базу. В частности, выросли его ресурсные, промышленные, логистические возможности.
Правительство также подготовит не менее 200 мастер-планов по развитию регионов РФ к 2030 г., сказал российский лидер. Глава государства дополнил, что соответствующий проект находится на заключительной стадии. Также российский лидер отметил важность создания подобных мастер-планов для малых городов и поселков, где таких инструментов еще нет.