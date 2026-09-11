Объем наличных платежей в рознице на конец II квартала составил 32%
Объем наличных платежей в розничных расчетах на конец II квартала составил 32% против 25% в прошлом году. Такие данные привел глава компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков в интервью агентству «РИА Новости».
«Наличные траты – многие прогнозировали, что они исчезнут из-за неудобства расчетов купюрами. Однако ситуация этого года говорит, что это вряд ли случится. Доля оплат наличными больше 30%, и очевидно, такой способ платежей никуда не уйдет», – отметил он.
Центробанк РФ писал, что объем наличных денег в обращении в июле вырос на 643,4 млрд руб. В среднем каждый месяц в обращение добавляют по 380,7 млрд руб. Однако июльский показатель превысил средний в 1,7 раза. С учетом июля среднемесячный показатель вырос до 424,5 млрд руб.
4 августа «Ведомости» писали, что переток денег в наличные во второй месяц лета стал максимальным в этом году. Ранее наибольший прирост наличных в обращении регулятор зафиксировал в апреле на фоне проблем со связью и доступом к мобильным банкам – 607,3 млрд руб. Причем этот показатель был рекордным после декабря 2025 г. (719,2 млрд руб.), когда срабатывает сезонный фактор и граждане запасаются наличными, и сентября 2022 г. (865,8 млрд руб.) на фоне частичной мобилизации.
11 июня зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Ведомостям» рассказал, что прирост наличных в абсолютных значениях с начала года оказался выше, чем за аналогичный период 2024 и 2025 гг., но он вовсе не беспрецедентный. По своей динамике он скорее соответствует началу 2023 г.