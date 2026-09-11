Объем наличных платежей в рознице на конец II квартала составил 32%

4 августа «Ведомости» писали, что переток денег в наличные во второй месяц лета стал максимальным в этом году. Ранее наибольший прирост наличных в обращении регулятор зафиксировал в апреле на фоне проблем со связью и доступом к мобильным банкам – 607,3 млрд руб. Причем этот показатель был рекордным после декабря 2025 г. (719,2 млрд руб.), когда срабатывает сезонный фактор и граждане запасаются наличными, и сентября 2022 г. (865,8 млрд руб.) на фоне частичной мобилизации.