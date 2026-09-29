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Главная / Экономика /

Пьянов: решение по ставке ЦБ в декабре может стать «новогодним подарком»

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Более жесткие параметры федерального бюджета на ближайшие три года могут быть позитивно восприняты Банком России, однако одного бюджетного фактора недостаточно для возобновления снижения ключевой ставки. Об этом заявил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его словам, ЦБ в собственном прогнозе закладывал снижение структурного первичного дефицита федерального бюджета с 2% ВВП в 2026 г. до 1% в 2027 г., 0,5% в 2028 г. и нуля в 2029 г. Параметры, предложенные Минфином, предполагают более быстрое сокращение показателя – до 0,6% ВВП в 2027 г., 0,2% в 2028 г. и нуля в 2029 г.

«Информация о меньшем структурном первичном дефиците может быть оценена позитивно на заседании совета директоров Банка России», – сказал Пьянов. При этом топ-менеджер считает, что на октябрьском заседании ЦБ ставка, скорее всего, останется без изменений. По его оценке, вероятность сохранения ставки составляет 60%, а снижения на 0,25 процентного пункта в декабре – 40%. Это возможное решение он назвал «новогодним подарком».

Пьянов также отметил, что октябрьские решения ЦБ в предыдущие годы нередко оказывались жестче ожиданий рынка. В 2023 и 2024 гг. регулятор повышал ставку на 200 базисных пунктов при консенсус-прогнозе повышения на 100 пунктов.

Как писали «Ведомости» 24 сентября, Минэкономразвития сохранило оценки прироста ВВП на следующую трехлетку без изменений – по-прежнему ожидается рост на 1,4% в 2027 г., 1,9% в 2028 г. и 2,4% в 2029 г. Оценка на 2026 г. улучшена на 0,2 процентного пункта (п. п.) – теперь ожидается рост на 0,6%. Ведомство повысило ожидания роста инфляции до конца года – с 5,2 до 6,8%. Оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ, который ожидает по итогам года роста цен на уровне 6–7%.

11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор объяснил решение необходимостью поддерживать жесткие денежно-кредитные условия для возвращения инфляции к цели. 23 сентября ЦБ сообщил об ожидаемом замедлении роста внутреннего спроса. В резюме обсуждения ключевой ставки регулятор отметил, что оснований говорить о возобновлении перегрева экономики пока нет.

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