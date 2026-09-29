Пьянов: решение по ставке ЦБ в декабре может стать «новогодним подарком»

Как писали «Ведомости» 24 сентября, Минэкономразвития сохранило оценки прироста ВВП на следующую трехлетку без изменений – по-прежнему ожидается рост на 1,4% в 2027 г., 1,9% в 2028 г. и 2,4% в 2029 г. Оценка на 2026 г. улучшена на 0,2 процентного пункта (п. п.) – теперь ожидается рост на 0,6%. Ведомство повысило ожидания роста инфляции до конца года – с 5,2 до 6,8%. Оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ, который ожидает по итогам года роста цен на уровне 6–7%.