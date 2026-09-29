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Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ вырос на 37 млрд рублей

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Объем инвестиций нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) по итогам августа увеличился до 1,048 трлн руб., сообщил Банк России.

Прирост составил 37 млрд руб. Весь объем рынка ОФЗ на 1 сентября регулятор посчитал в объеме 32,988 трлн руб. Доля нерезидентов выросла на 1 процентный пункт – до 3,2%.

23 сентября Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26253 на 15,268 млрд руб. по номиналу. Срок погашения выпуска приходится на октябрь 2038 г.

Предыдущие аукционы Минфин провел 16 сентября. Тогда были размещены ОФЗ-ПД выпусков 26238 в объеме 22,83 млрд руб., а также 26252 в объеме 116,74 млрд руб. Их средневзвешенные доходности составили 16% и 16,3% годовых.

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