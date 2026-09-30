Рост ВВП США во II квартале составил 2,2% и превысил прогноз
Экономика США по итогам II квартала выросла на 2,2% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным американского министерства торговли. Они опубликованы бюро экономического анализа министерства торговли США. Показатель выше на 0,7% относительно прогноза, указали аналитики Trading Economics.
Рост обусловлен увеличением реальной добавленной стоимости в частном секторе: в сфере услуг (2,5%), производства товаров (2,3%). Государственный сектор вырос менее чем на 0,1%. Наибольший вклад в ВВП внесли секторы недвижимости, аренды и лизинга, информационных технологий, производства товаров длительного пользования, а также финансовая деятельность и страхование.
При этом рост замедлили отрицательные показатели в транспортном и складском секторах. Отрицательная динамика также наблюдалась в розничной торговле и производстве товаров краткосрочного пользования.
20 августа стало известно, что государственный долг США превысил рекордные $40 трлн. Его рост связан в том числе с тем, что расходы федерального правительства превышают доходы, из-за чего властям приходится наращивать заимствования для покрытия дефицита бюджета.
16 сентября Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ставку по федеральным фондам на 25 б. п. до 3,75-4% годовых. Повышение ставки произошло впервые с июля 2023 г. В ФРС также отметили, что количество рабочих мест растет пропорционально численности рабочей силы, а уровень безработицы практически не изменился. Инфляция, согласно данным комитета, остается на повышенном уровне.