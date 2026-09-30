Рост ВВП США во II квартале составил 2,2% и превысил прогноз

16 сентября Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ставку по федеральным фондам на 25 б. п. до 3,75-4% годовых. Повышение ставки произошло впервые с июля 2023 г. В ФРС также отметили, что количество рабочих мест растет пропорционально численности рабочей силы, а уровень безработицы практически не изменился. Инфляция, согласно данным комитета, остается на повышенном уровне.