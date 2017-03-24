ЦБ хочет расширить практику использования мотивированного суждения для оценки инвестиций НПФ

ЦБ хочет получить полномочия определять, инвестируют ли частные пенсионные фонды (НПФ) в связанные стороны. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель регулятора: «Необходимо наделить Банк России полномочиями по определению связанности, как это уже реализовано в части надзора за кредитными организациями». Минфин уже подготовил поправки в закон об НПФ, где говорится, что ЦБ может использовать мотивированное суждение при оценке доходности инвестирования НПФ пенсионных средств.

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