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Статья опубликована в № 4302 от 14.04.2017 под заголовком: Накопления не вышли из дворца

Пенсионные фонды Гавриленко могли потерять 5 млрд рублей на спорте и дорогах

НПФ «Промагрофонд» создал резервы под обесценение купленных на пенсионные накопления облигаций
Владельцу крупнейшей частной пенсионной группы Анатолию Гавриленко удались не все стройки
Владельцу крупнейшей частной пенсионной группы Анатолию Гавриленко удались не все стройки
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Частный пенсионный фонд (НПФ) «Промагрофонд», который в начале апреля наряду с НПФ «КИТ финанс» и «Наследие» был присоединен к «Газфонду пенсионные накопления» (все фонды подконтрольны владельцу группы «Алор» Анатолию Гавриленко), создал резервы под обесценение корпоративных облигаций, в которые были вложены пенсионные накопления, на 2 млрд руб., свидетельствуют материалы его отчетности по РСБУ за 2016 г. (в четверг прямая ссылка на документ отсутствовала на странице фонда в сети интернет). На запрос «Ведомостей», в связи с чем были созданы резервы, представитель НПФ не ответил.

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