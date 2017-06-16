Налоговики пока не следят за всеми поступлениями денег на карточки граждан

Но не все доходы, переведенные на карту, освобождены от налога

Те, кто большую часть года живет за рубежом, получая зарплату из России, должны платить налог с этих доходов по ставке 30% Lumina Images / Getty Images

Сервис переводов денег с карты на карту (по их номерам) появился в России всего пять лет назад. А сейчас квартальные обороты таких операций граждан в отдельных банках достигают десятков миллиардов рублей (см. врез).