Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: Трудности перевода
Налоговики пока не следят за всеми поступлениями денег на карточки граждан
Но не все доходы, переведенные на карту, освобождены от налога
- Людмила Коваль
- / Ведомости
Те, кто большую часть года живет за рубежом, получая зарплату из России, должны платить налог с этих доходов по ставке 30%
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Сервис переводов денег с карты на карту (по их номерам) появился в России всего пять лет назад. А сейчас квартальные обороты таких операций граждан в отдельных банках достигают десятков миллиардов рублей (см. врез).
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