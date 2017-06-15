Персональные финансы

Как инвестируют состоятельные инвесторы

В их предпочтениях нередко объединяются консерватизм и неоправданный риск
Андрей Хохрин, начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК «Церих кэпитал менеджмент»

Запросы состоятельных инвесторов с активами от $0,5 млн на брокерском счете, как правило, похожи. Накопив достаточные суммы, они мыслят просто: гарантируйте права собственности, обеспечьте прозрачность портфеля, объясните и контролируйте риски и дайте доходность до 10% годовых в валюте. Ликвидность не важна – деньги инвестируются надолго и без определенной цели. Хороший инвестиционный портфель для многих – элемент эмоционального удовлетворения, спокойствия. Особенно если он прибылен. Такой инвестор, не особо желая ломать голову над деталями, доверяет деньги профессионалам в управление и терпеливо наблюдает за результатами.

Эти шаблоны не только отражают правила рационального управления капиталом, но и зачастую являются следствием финансовой моды.

В последнее время в поведении управляющих и их состоятельных клиентов наблюдаются две модные тенденции. Первая – размещение капитала исключительно в долларах. Вторая – достижение высоких доходностей через так называемые облигационные пирамиды. На мой взгляд, увлечение первой – сомнительно, а второй – опасно.

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