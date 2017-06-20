Центробанк не намерен продлевать переходный период, и создавать 100% резерва придется уже в 2017 году

Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: МФО не получат поблажек по резервам

Если переход растянуть еще на два года, это положительно скажется на развитии рынка А. Астахова / Ведомости

Микрофинансисты попросили ЦБ отсрочить повышение требований к резервам на потери по ссудам до 2019 г. Предложение о рассрочке обсуждалось на заседании экспертного совета по МФО при Банке России на прошлой неделе, рассказал замдиректора СРО «МиР» Андрей Паранич, это подтвердили два участника мероприятия и представитель ЦБ. До конца 2017 г. МФО должны сформировать 100%-ные резервы на возможные потери по портфелю просроченных займов, предусмотрено указанием ЦБ. Этот резерв микрофинансовые организации должны начислить помимо того, что уже начисляют ежеквартально по каждому типу ссуд с учетом их размера, сроков и длительности неплатежей по ним.