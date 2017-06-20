Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: МФО не получат поблажек по резервам
МФО не получат поблажек по резервам
Центробанк не намерен продлевать переходный период, и создавать 100% резерва придется уже в 2017 году
- Михаил Тегин
- / Ведомости
Если переход растянуть еще на два года, это положительно скажется на развитии рынка
А. Астахова / Ведомости
Микрофинансисты попросили ЦБ отсрочить повышение требований к резервам на потери по ссудам до 2019 г. Предложение о рассрочке обсуждалось на заседании экспертного совета по МФО при Банке России на прошлой неделе, рассказал замдиректора СРО «МиР» Андрей Паранич, это подтвердили два участника мероприятия и представитель ЦБ. До конца 2017 г. МФО должны сформировать 100%-ные резервы на возможные потери по портфелю просроченных займов, предусмотрено указанием ЦБ. Этот резерв микрофинансовые организации должны начислить помимо того, что уже начисляют ежеквартально по каждому типу ссуд с учетом их размера, сроков и длительности неплатежей по ним.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}