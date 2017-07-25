«Югра» подала иск к ЦБ

Евгений Разумный / Ведомости

Банк «Югра», в который ЦБ ввел временную администрацию и мораторий на выплаты кредиторам с 10 июля, подал в Арбитражный суд Москвы иск о признании решений и действий регулятора незаконными. Из материалов суда следует, что кредитная организация подала заявление 24 июля.

Истец требует признать решения и действия регулятора незаконными, приводит «Интерфакс» данные из картотеки. Из карточки дела нельзя сделать вывод, кто именно подал иск от лица «Югры».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают возможным вмешиваться в дела Центробанка в ситуации вокруг «Югры»: «Это не прерогатива Кремля. Регулированием финансово-кредитных учреждений в нашей стране занимается Центробанк. Он выполняет свои функции. Банк также использует все законные инструментарии для отстаивания своих интересов».

Он добавил, что «голословные заявления ряда СМИ, к сожалению, в последнее время мы не можем квалифицировать как надежные источники и не делаем этого».

10 июля Центробанк ввел в банк «Югра» временную администрацию и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка в связи с его неустойчивым финансовым положением.

20 июля Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало выплачивать страховое возмещение – всего почти 170 млрд руб., на него претендует 260 000 человек. Таких выплат в истории системы страхования вкладов еще не было. Выплаты АСВ начались, несмотря на предостережение Генпрокуратуры: 19 июля ведомство опротестовало решения ЦБ о вводе временной администрации и моратория в «Югре», говорили «Ведомостям» два человека, близкие к надзорному блоку ЦБ. В этот же день Генпрокуратора отправила гендиректору АСВ и руководителю временной администрации «Югры» Дмитрию Онегину предостережение от выплат страховки вкладчикам рухнувшего банка.

Генпрокуратура посчитала «Югру» финансово устойчивой, ввод моратория незаконным, а выплаты страховки – необоснованными. При этом Генпрокуратура упрекнула ЦБ в том, что он не подготовил план по предупреждению банкротства «Югры», пока там работает временная администрация, и не предоставил банку доказательств наличия такого плана.

Банк России, в свою очередь, направил в Генпрокуратуру материалы, подтверждающие позицию регулятора в отношении «Югры»: действия регулятора соответствовали целям защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка, а также требованиям федеральных законов, сообщил ЦБ.

За первые два дня выплат – 20 и 21 июля – вкладчики «Югры» забрали из банков-агентов треть своих денег – почти 60 млрд руб., страховку получили 59 700 человек. Страховку выплачивают пять крупнейших банков: Сбербанк, «ВТБ 24», РСХБ, «ФК Открытие», и «Уралсиб».

«Югра» входит в топ-30 по величине активов и в топ-20 по размеру привлеченных средств от населения. Взлет «Югры» был стремительным: еще в 2012 г. банк занимал 272-е место по величине активов, но всего лишь три года спустя вошел в топ-35.

Основной бенефициар «Югры» – бизнесмен Алексей Хотин, он владеет банком через швейцарскую Radamant Financial AG. Хотины считаются одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России.

Топ-10 выплат АСВ вкладчикам лопнувших банков