Генпрокуратура потребовала отменить решения ЦБ по «Югре»

Генпрокуратура опротестовала решения ЦБ о введении временной администрации в банк «Югра» Максим Стулов / Ведомости

Генпрокуратура опротестовала решения ЦБ о введении временной администрации в банк «Югра» и трехмесячном моратории на удовлетворение требований кредиторов банка, рассказал представитель Генпрокуратуры Михаил Яненко.

Прокуратура сочла эти приказы безосновательными, так как ЦБ не выявлял нарушений банком «Югра» обязательных нормативов, сказал Яненко. Это значит, по его словам, что основания для назначения временной администрации по управлению банком отсутствуют. Он отметил, что «банк "Югра" является финансово устойчивой кредитной организацией, обладает необходимым запасом ликвидности и имеет достаточное количество средств для осуществления деятельности».

Яненко также рассказал, что «введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета в связи с осуществлением страховых выплат на сумму более 170 млрд руб., снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ускорит инфляционные процессы и ухудшит инвестиционный климат в стране».

В связи с этим Генпрокуратура потребовала отменить приказы Центробанка о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» и возложении на АСВ функций временной администрации по управлению банком.

Заявление Генпрокуратуры было сделано накануне начала страховых выплат вкладчикам «Югры». В письме, направленном в ЦБ, Генпрокуратура предложила приостановить эти выплаты. «Мы подтверждаем получение протестов, – сообщил представитель ЦБ. – В соответствии с установленным порядком Банк России рассмотрит данные протесты и подготовит позицию в сроки, определенные протестами».

«Ведомости» ожидают комментария АСВ.

Вариант спасения

Владелец «Югры» бизнесмен Алексей Хотин совместно с топ-менеджментом и независимыми консультантами готовит план финансового оздоровления банка для согласования с ЦБ, следует из заявления коммуникационного агентства «Прогресс», представляющего банк и самого Хотина. Оно было разослано сразу после того, как в ТАСС появилась информация о том, что Генпрокуратура требует отменить решения ЦБ.

Хотин участвует в консультациях с представителями организаций, «от решения которых зависит дальнейшая судьба банка», говорится в сообщении. Там же сказано, что юристы Хотина рассматривают возможность обратиться в правоохранительные органы из-за того, что бизнесмену и его банку был нанесен репутационный ущерб из-за «информационной кампании против банка». Хотин находится в Москве, утверждается в заявлении.

Признаки беды

Центробанк 10 июля ввел в «Югру» временную администрацию на шесть месяцев и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. «На протяжении последних нескольких месяцев есть признаки того, что отчетность, которую нам предоставлял сам банк, является недостоверной», – рассказывал тогда зампред ЦБ Василий Поздышев. Кроме того, в банке есть признаки возможного вывода активов и возможных манипуляций со вкладами, сообщал он.

ЦБ за последний год выставил «Югре» 10 предписаний о доформировании резервов на десятки миллиардов рублей, говорила директор департамента банковского надзора Анна Орленко. Банк «технически» исполнял предписания регулятора: досоздавал требуемые резервы по одним кредитам, распуская их по другим, объясняла она. Регулятор также обнаружил технические сделки с производными финансовыми инструментами, позволившие «Югре» отразить прибыль, добавлял Поздышев.