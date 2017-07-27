Банки делают недостаточно для уменьшения риска отмывания денег, считает ЦБ

Банки - эмитенты карт формально подходят к управлению рисками легализации доходов при обслуживании корпоративных карт, сказано в письме ЦБ Д. Новожилов / Ведомости

ЦБ заметил значительное увеличение масштабов операций «по систематическому снятию» наличности юрлицами и индивидуальными предпринимателями (ИП), которые используют для этого корпоративные карты. Рост таких операций может означать то, что их настоящими целями является отмывание противозаконных доходов, говорится в письме зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина (опубликовано в «Вестнике Банка России» в четверг).

Причина этого, по мнению ЦБ, состоит в том, что банки - эмитенты карт формально подходят к управлению рисками легализации доходов при обслуживании корпоративных карт, сказано в письме. Банки недооценивают эти риски и игнорируют рекомендации регулятора. Например, положение ЦБ 266-П, в котором банкам рекомендуют устанавливать для юрлиц и ИП максимальный размер снятия денег с принадлежащих им корпоративных карт не более 100 000 руб. за один операционный день.

В письме Скобелкина есть и рекомендации для банков о том, как распознать незаконные действия по корпоративным картам. По предложению регулятора, банки должны не реже раза в неделю проводить мониторинг операций с целью выявления подозрительных клиентов, а также периодически определять размер максимального снятия за один день, исходя из рекомендаций ЦБ. Указаны и возможные признаки операций по отмыванию. Например, банку стоит насторожиться, если с даты создания юрлица прошло менее двух лет, если компании все деньги поступают траншами менее 600 000 руб., если со всех своих корпоративных карт клиент в основном снимает наличность.

«Ведомости» ожидают комментариев представителя регулятора.

В апреле этого года Банк России уже обращал внимание на то, что сферы туристических и консалтинговых услуг, а также международные перевозки, приобретение прав на интеллектуальную собственность и деятельность нотариусов все чаще становятся способами отмывания и вывода средств за рубеж. Также в прошлом году ЦБ проверил 27 банков, чтобы выяснить, как они выполняют закон о государственном оборонном заказе, и выявил операции, «не имеющие явного экономического смысла, схемные операции, направленные на обналичивание средств» по счетам, через которые проходят деньги гособоронзаказа.

Ранее банкиры направляли коллективное письмо от ассоциации региональных банков «Россия», где жаловались на то, что участились случаи организации фиктивных судебных споров по мнимым сделкам, решения по которым используются для легализации доходов и вывода средств. По внешним признакам подобные исполнительные документы соответствуют закону, и у банков нет права отказать в перечислении денежных средств взыскателю, даже если есть достаточные основания подозревать незаконный характер операций. Впрочем, в ответе Росфинмониторинга говорилось, что судебные решения, с помощью которых недобросовестные клиенты банков занимаются отмыванием и выводом средств, исполнять все-таки придется.