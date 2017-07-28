Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: Банки раздают крапленые карты
ЦБ попенял банкам на плохую борьбу с обналичиванием
С корпоративных карт снимается подозрительно много денег
- Эмма Терченко
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Каждый третий новый клиент через 2–3 месяца бывает замечен в сомнительном снятии наличных, рассказывает топ-менеджер крупного банка
Андрей Гордеев / Ведомости
Центробанк обратил внимание на то, что с корпоративных карт, которые банки выдают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП), стали снимать больше наличности. Рост таких операций может означать в том числе, что настоящая их цель – отмывание незаконных доходов, говорится в письме зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина (опубликовано в «Вестнике Банка России» в четверг).
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