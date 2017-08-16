Страхование

Страховщики хотят лишить токсичные регионы системы «единого агента»

Она решает проблему доступности полисов ОСАГО, но увеличивает убытки компаний

Система «единого агента» ОСАГО может быть отменена в наиболее убыточных для страховых компаний регионах – подобную инициативу будет предлагать гендиректор «Ингосстраха» Михаил Волков, если ситуация на рынке не изменится до конца лета. Об этом Волков заявил «Ведомостям»: «Вопрос об отмене «единого агента» в ряде токсичных регионов – один из вариантов, который я буду выносить на обсуждение».

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА) за I квартал 2017 г., самыми «токсичными» регионами являются Волгоградская, Челябинская области, Ингушетия, Архангельская область и Адыгея.

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Комментарии  ()
prebrov
15:12 16.08.2017
Не очень понял, это Волков считает что «Единый агент» решает проблему не только полисов, но и полюсов? Или Анна?
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