Страховщики хотят лишить токсичные регионы системы «единого агента»
Она решает проблему доступности полисов ОСАГО, но увеличивает убытки компаний
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Страховщики хотят убрать ряд регионов из системы «единого агента»
А. Астахова / Ведомости
Система «единого агента» ОСАГО может быть отменена в наиболее убыточных для страховых компаний регионах – подобную инициативу будет предлагать гендиректор «Ингосстраха» Михаил Волков, если ситуация на рынке не изменится до конца лета. Об этом Волков заявил «Ведомостям»: «Вопрос об отмене «единого агента» в ряде токсичных регионов – один из вариантов, который я буду выносить на обсуждение».
По данным Российского союза автостраховщиков (РСА) за I квартал 2017 г., самыми «токсичными» регионами являются Волгоградская, Челябинская области, Ингушетия, Архангельская область и Адыгея.
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