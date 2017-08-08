Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: ОСАГО предложено только понижение
ЦБ и Минфин разошлись в подходах к либерализации тарифов ОСАГО
Предложения ведомства не оптимальны в нынешней ситуации с автогражданкой
- Михаил Тегин
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Неспособность договориться о реформе ОСАГО может привести к аварии
Ирина Грибковская / Ведомости
Центробанк не устроил подход Минфина к либерализации тарифов ОСАГО, рассказал «Ведомостям» представитель регулятора. Он, по мнению регулятора, «не является оптимальным в ситуации, сложившейся на рынке». Более содержательных замечаний представитель ЦБ не предоставил, так как они еще готовятся и будут обсуждаться со страховщиками, следует из ответа ЦБ на запрос «Ведомостей».
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