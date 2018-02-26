Суд отказался признать криптовалюту имуществом

При банкротстве человека ее нельзя включить в конкурсную массу

Евгений Разумный / Ведомости

Арбитражный суд Москвы 26 февраля отказался включить криптовалюту в конкурсную массу признанного банкротом Ильи Царькова.

Об этом ходатайствовал финансовый управляющий Царькова Алексей Леонов. Он просил включить криптовалюту в конкурсную массу и передать ему доступ к этому криптокошельку, пояснил «Ведомостям» после заседания Леонов. Он не согласен с определением суда и намерен обжаловать его. Суд уклонился от решения по существу, считая его преждевременным из-за отсутствия законодательного регулирования криптовалют, считает Леонов.

На электронном криптокошельке Царькова на 21 февраля зафиксировано почти 0,2 биткойна – представители Царькова раскрыли и приобщили эти сведения к делу по требованию суда. На прошлом заседании представители Царькова заявляли, что он сам сообщил финансовому управляющему о принадлежащей ему криптовалюте. Суд мог посчитать, что финансовый управляющий был вправе самостоятельно получить доступ к криптокошельку Царькова, основываясь на своих полномочиях, рассуждает Леонов. Однако Леонов решил не брать на себя эту ответственность из-за спора с должником о природе криптовалюты, сказал он на заседании.

Криптовалюта однозначно является «активом, который может быть реализован» и действующего законодательства для этого достаточно, говорил Леонов на заседании. Представитель же должника спорил, что понятие «криптовалюта» не закреплено в Гражданском кодексе. Правовой режим криптовалюты не определен ни в одном правовом акте, криптовалюта – это информация, которая не может быть включена в конкурсную массу, заявлял он.

Илья Царьков был признан банкротом в октябре 2017 г., его долг перед Славинвестбанком по договору поручительства в обеспечение обязательств ООО «Автомоторс» составляет 18,9 млн руб., следует из судебных материалов.

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