ЦБ позвал волонтеров в надзор

Статус субъекта оперативно-розыскной деятельности ЦБ так и не получил Ярослав Чингаев для Ведомостей

ЦБ предложил волонтерам взять на себя роль санитаров финансового рынка. «Я бы предложил вам подумать о новом направлении волонтерского движения – "санитары леса". То есть санитары финансового рынка», – заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения (его цитирует «Прайм»). Он напомнил, что у регулятора нет права на контрольную закупку, и добавил, что вряд ли ЦБ сможет проводить контрольные закупки в достаточном объеме.

Он заявил, что для ЦБ очень важна обратная связь. «Имея с нашей стороны административный ресурс, с вашей – возможность оценить качество сопровождения продаж финансовых продуктов, могли бы сотворить реально чудо, мы могли бы гораздо быстрее очистить наш рынок от неквалифицированных продаж, от некачественных продуктов и от злоупотреблений», – сказал Швецов.

ЦБ хотел получить законодательное право на проведение контрольных закупок. Об этом рассказывала в сентябре прошлого года зампред ЦБ Ольга Полякова. По ее словам, это помогло бы проверять банки, которые регулятор заподозрил в ведении двойной бухгалтерии с деньгами вкладчиков. Но статус субъекта оперативно-розыскной деятельности (ОРД) ЦБ так и не получил, а потому проводить впрямую контрольные закупки не может. Хотя подобным инструментом регулятор все же пользоваться планирует: в апреле сотрудникам Службы текущего банковского надзора (СТБН) объявили, что они смогут искать нарушению в том числе с помощью метода тайного покупателя. Они будут звонить в колл-центры и отделения банков, представляясь потенциальными клиентами, желающими разместить какую-либо сумму, рассказывали «Ведомостям» два человека, знающие это от сотрудников надзорного блока ЦБ. Но поскольку статуса ОРД у ЦБ нет, самостоятельным доказательством выявленные таким образом нарушения не станут.