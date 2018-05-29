Финансы / Банки

ЦБ позвал волонтеров в надзор

Им предложили поработать санитарами финансового рынка, ведь сам ЦБ не получил права на контрольные закупки
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

ЦБ предложил волонтерам взять на себя роль санитаров финансового рынка. «Я бы предложил вам подумать о новом направлении волонтерского движения – "санитары леса". То есть санитары финансового рынка», – заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения (его цитирует «Прайм»). Он напомнил, что у регулятора нет права на контрольную закупку, и добавил, что вряд ли ЦБ сможет проводить контрольные закупки в достаточном объеме.

Он заявил, что для ЦБ очень важна обратная связь. «Имея с нашей стороны административный ресурс, с вашей – возможность оценить качество сопровождения продаж финансовых продуктов, могли бы сотворить реально чудо, мы могли бы гораздо быстрее очистить наш рынок от неквалифицированных продаж, от некачественных продуктов и от злоупотреблений», – сказал Швецов.

ЦБ хотел получить законодательное право на проведение контрольных закупок. Об этом рассказывала в сентябре прошлого года зампред ЦБ Ольга Полякова. По ее словам, это помогло бы проверять банки, которые регулятор заподозрил в ведении двойной бухгалтерии с деньгами вкладчиков. Но статус субъекта оперативно-розыскной деятельности (ОРД) ЦБ так и не получил, а потому проводить впрямую контрольные закупки не может. Хотя подобным инструментом регулятор все же пользоваться планирует: в апреле сотрудникам Службы текущего банковского надзора (СТБН) объявили, что они смогут искать нарушению в том числе с помощью метода тайного покупателя. Они будут звонить в колл-центры и отделения банков, представляясь потенциальными клиентами, желающими разместить какую-либо сумму, рассказывали «Ведомостям» два человека, знающие это от сотрудников надзорного блока ЦБ. Но поскольку статуса ОРД у ЦБ нет, самостоятельным доказательством выявленные таким образом нарушения не станут.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике