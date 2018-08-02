Как Марк Мобиус заработал на России, а потом разочаровался в ней

Статья опубликована в № 4622 от 02.08.2018 под заголовком: Марк Мобиус: Вести бизнес в чем-то стало проще

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«Активистский подход и в самом деле ведет к росту стоимости. Нет желания идти на конфронтацию, если этого можно избежать, но мы рассчитываем улучшить стандарты управления в каждой из компаний, в которую вложимся», – говорит Мобиус Bloomberg / Getty Images

Уйдя в январе этого года с поста исполнительного председателя совета директоров Templeton Emerging Markets Group (TEMG, группа Franklin Templeton), он уже в мае открыл с двумя товарищами собственную управляющую компанию Mobius Capital Partners. В ней сейчас шесть сотрудников, через два года под управлением должен оказаться $1 млрд.

Участие в фонде Мобиуса – отличная приманка для инвесторов. Он одним из первых стал работать на развивающихся рынках, получая удивительные для развитых рынков прибыли, и активно пропагандировать вложение средств в страны вроде России и Румынии.