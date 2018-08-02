Статья опубликована в № 4622 от 02.08.2018 под заголовком: Марк Мобиус: Вести бизнес в чем-то стало проще
Как Марк Мобиус заработал на России, а потом разочаровался в ней
Стратегия гуру развивающихся рынков – улучшать качество корпоративного управления в своих активах
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
«Активистский подход и в самом деле ведет к росту стоимости. Нет желания идти на конфронтацию, если этого можно избежать, но мы рассчитываем улучшить стандарты управления в каждой из компаний, в которую вложимся», – говорит Мобиус
Bloomberg / Getty Images
Уйдя в январе этого года с поста исполнительного председателя совета директоров Templeton Emerging Markets Group (TEMG, группа Franklin Templeton), он уже в мае открыл с двумя товарищами собственную управляющую компанию Mobius Capital Partners. В ней сейчас шесть сотрудников, через два года под управлением должен оказаться $1 млрд.
Участие в фонде Мобиуса – отличная приманка для инвесторов. Он одним из первых стал работать на развивающихся рынках, получая удивительные для развитых рынков прибыли, и активно пропагандировать вложение средств в страны вроде России и Румынии.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}