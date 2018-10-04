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Банки вернули ЦБ часть ликвидности Евгений Разумный / Ведомости

С конца прошлой недели банки снизили привлечение средств от ЦБ более чем в три раза. С 27 сентября краткосрочная задолженность по обеспеченным кредитам на срок до семи дней снизилась с 440,4 млрд до 128,4 млрд руб., следует из данных регулятора.

В сентябре было два всплеска краткосрочных заимствований в ЦБ. 6 сентября банки привлекли у регулятора почти полтриллиона рублей, нарастив кредитование с 9,9 млрд до 505,7 млрд руб., а на следующий день – до 545,8 млрд руб., после чего заимствования начали плавно снижаться. 26 сентября долг банков перед регулятором вновь вырос: с 206 млрд до 405 млрд руб., а на следующий день – до 440 млрд руб.

Значительная часть привлечения от ЦБ в сентябре приходилась на ВТБ, говорили «Ведомостям» два госбанкира, руководитель частного банка, человек, близкий к ВТБ, и два человека, знающих об этом от его менеджеров. Представитель госбанка подтверждал, что в прошлом месяце ВТБ привлекал средства у регулятора через залоговое кредитование под обеспечение активами. Он не называл сумму долга и цели, под которые банк его привлекал. «Ведомости» ожидают ответа представителя ВТБ на вопрос, сокращал ли банк в последнюю неделю привлечение от ЦБ.