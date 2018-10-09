Минфин разместит ОФЗ на 5 млрд рублей

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Минфин разместит ОФЗ на 5 млрд руб. Евгений Разумный / Ведомости

Минфин сообщил, что предложит в среду, 10 октября, ОФЗ на 5 млрд руб. с погашением в 2021 г. Он разместит сокращенный объем гособлигаций «в целях мониторинга настроения участников рынка», пояснил Минфин.

Минфин не проводил аукционы более месяца «из-за волатильности на рынке» и только на прошлой неделе решился вернуться к заимствованиям. Возвращение оказалось неудачным: 3 октября ведомство разместило только 74% шестилетних ОФЗ, выручив 6,9 млрд руб. Второй назначенный на тот день аукцион – по размещению трехлетнего выпуска на 10 млрд руб. – Минфин признал несостоявшимся из-за «отсутствия приемлемых цен». Не все заявки устроили Минфин и на первом аукционе: спрос превышал предложение в 1,1 раза.

Минфин «прозондировал» первичный рынок, но спрос еще очень слаб, заявил после аукциона директор долгового департамента Константин Вышковский. Тогда же министр Антон Силуанов напомнил, что Минфин может вообще не выйти на рынок до конца года, если его не устроят условия. «Пока рынок не успокоится, зачем нам дорогие заимствования», – сказал он (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).