Банки задолжали ЦБ почти 900 млрд рублей
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Задолженность банков перед ЦБ по кредитам под залог нерыночных активов к понедельнику достигла 864 млрд руб. Это почти двухлетний рекорд: последний раз долги банков перед ЦБ по этому инструменту достигали таких масштабов а январе 2017 г. – тогда они заняли у регулятора 950 млрд руб., следует из данных ЦБ.
За неделю – с 22 октября по 29 октября – долг банков по кредитам под нерыночные активы вырос на 277 млрд руб. В основном рост пришелся на краткосрочные кредиты сроком до семи дней. В начале прошлой недели банки снизили задолженность с 307 до 187 млрд руб., но затем начали ее увеличивать. К 24 октября размер привлечения достиг 227 млрд руб., к 25 октября – 327 млрд руб., к 26 октября – 476 млрд руб. К понедельнику, 29 октября, краткосрочный долг вырос до 586 млрд руб.
Деньги ЦБ дорогие. В начале сентября кредиты регулятора на один день обходились в 8,25% годовых, а после того как ЦБ 17 сентября повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта (п. п.), кредиты подорожали до 8,5%.
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