Финансы / Банки

Как заключенные охотятся за деньгами клиентов российских банков

В тюрьмах и колониях работают сотни мошеннических структур, маскирующихся под настоящие колл-центры
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В середине октября ЦБ констатировал наличие мошеннических колл-центров, которые охотятся за деньгами клиентов банков. Согласно отчету Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ, структура ЦБ), с сентября 2017 г. по август 2018 г. эта организация отправила на блокировку 127 номеров российских сотовых операторов и номеров в коде 8-800, а также заблокировала более 100 массовых мошеннических sms-рассылок.

Опрошенные «Ведомостями» представители банков и специалисты в области кибербезопасности отмечают рост подобных преступлений. Одна из причин – растущая популярность мобильных переводов и платежей. А вот бороться с ними сложно отчасти потому, что многие злоумышленники вымогают деньги у пользователей из-за решетки – они уже отбывают наказание в колониях и тюрьмах.

Таких колл-центров немало. Служба безопасности одного из крупнейших российских банков насчитала около 280 черных колл-центров, расположенных в исправительных учреждениях и занимающихся телефонным мошенничеством, рассказал «Ведомостям» менеджер этого банка.

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