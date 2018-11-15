Финансы / Банки

Уоррен Баффетт увеличивает ставку на банковский сектор

Купив долю в JPMorgan Chase, он стал акционером трех из четырех крупнейших банков США
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Berkshire Hathaway сообщила, что вложила в III квартале $4 млрд в акции крупнейшего по активам банка США. Получив около 1% акций JPMorgan Chase, компания Уоррена Баффетта теперь имеет значимые доли в трех из четырех ведущих банков страны.

В Bank of America и Wells Fargo, которые занимают второе и четвертое места по активам соответственно, ей принадлежит примерно по 9%, в обоих банках Berkshire является крупнейшим акционером. Ее позиция в JPMorgan Chase скромнее – здесь, по данным Factset, она не входит в топ-5 крупнейших инвесторов.

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