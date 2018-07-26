Какие глупости совершали великие инвесторы

Даже Уоррен Баффетт допускает ошибки, важно на них учиться, а не ругать себя за просчеты

Если бы мне пришлось написать одно предложение, которое было бы верно всегда и везде, я бы написал вот что: «Умные инвесторы сегодня снова сделали глупости».

Очередным подтверждением тому служит новая книга «Большие ошибки: лучшие инвесторы и их худшие инвестиции» Майкла Бэтника, аналитического директора Ritholtz Wealth Management в Нью-Йорке. Она также является хорошим напоминанием о том, что ошибки, которые мы делаем со своими деньгами, – это нормально, такова человеческая природа и их сложно избежать.

Среди приводимых Бэтником примеров тех, кто в прямом смысле слова поплатился деньгами, такие замечательные люди, как Марк Твен; экономист Джон Мейнард Кейнс; наставник Уоррена Баффетта Бенджамин Грэм; сам Баффетт и его партнер по Berkshire Hathaway Чарльз Мангер; основатель одной из крупнейших управляющих компаний мира Vanguard Group Джон Богл; такие известные управляющие хедж-фондами, как Билл Экман, Стэнли Дракенмиллер, Джон Мериуэзер и Джон Полсон.

Как писал сам Баффетт, он совершил огромную ошибку, когда в 1993 г. купил обувную компанию Dexter Shoe.

Баффетт заплатил за нее не деньгами, а акциями своей компании Berkshire Hathaway. Для сделки потребовалось 25 203 акции, которые тогда стоили $433 млн. В письме акционерам в 2008 г. Баффетт назвал покупку Dexter Shoe за акции худшей сделкой своей жизни, а саму компанию, которая прекратила существование в 2001 г. (ее остатки были интегрированы в другое подразделение Berkshire), – «бизнесом, которому грош цена». Пакет акций, которые Баффетт отдал за Dexter Shoe, сейчас стоит около $7,5 млрд.

За исключением железнодорожного оператора Burlington Northern Santa Fe, которого Баффетт купил в 2009 г. за $44 млрд деньгами и акциями, «все, за что мы когда-либо платили акциями, было ошибкой», сказал мне Баффетт. Это объясняется тем, что – по крайней мере до недавнего времени – акции Berkshire столь значительно обгоняли рынок, что обмен ее акций практически на любой актив в результате приносил более низкий доход.

Баффетт часто писал и говорил о своих просчетах. «На свете столько корпоративных отчетов, в которых люди даже не упоминают о своих ошибках, что, мне думается, правильно напоминать акционерам о том, что мы их действительно допускаем», – считает он.

Однако работа над ошибками не удержала Баффетта от их повторения. Через пять лет после неудачного поглощения Dexter Shoe он выложил $22 млрд акциями Berkshire за перестраховочную компанию General Re. «Я не считал акции Berkshire недооцененными, когда мы использовали их для покупки General Re, и полагал, что General Re стоит больше, чем в итоге оказалось», – поясняет Баффетт.

Однако он не корит себя за неудачные сделки: «В целом, думаю, люди слишком сильно ругают себя за собственные ошибки. Это не очень продуктивно». По его словам, ни он, ни Мангер никогда не сожалеют о принятых в прошлом решениях.

«Я не возвращаюсь к своим ошибкам, чтобы сокрушаться из-за них. Я делаю это, чтобы на них учиться», – сказал мне Мангер.

Миллиардеры вроде Баффетта и Мангера могут позволить себе роскошь не особо волноваться о совершенных промахах, но как насчет всех остальных?

Инвесторы повторяют одни и те же ошибки частично из-за того, что «люди обычно думают о самих себе в прошлом как о другом человеке», поясняет психолог Принстонского университета Эмили Пронин. «Легко обернуться назад и сказать: эту ошибку допустил старый я, а новый я старше и мудрее, поэтому я больше никогда так не сделаю», – говорит она.

Именно поэтому важно оценивать и хорошо запоминать свои ошибки. В офисе нью-йоркской компании Davis Advisors, которая управляет активами на $30 млрд, на стене висит более двух десятков сертификатов на акции. Председатель совета директоров Davis Advisors Кристофер Дэвис называет эту выставку «стеной ошибок» или «стеной позора». Здесь, например, есть сертификаты на акции страховщика American International Group, которые в 2008 г. упали в цене на 96%, и Lucent Technologies, подешевевшие в 1999–2001 гг. на 94%. Управляющие часто говорят о ROI, или доходе от инвестиций, Дэвис же говорит о ROM – доходе от ошибок.

Стена отражает три основных типа ошибок, поясняет Дэвис: это упущение, или «то, что мы должны были сделать и не сделали», например купить акции Google (сейчас – Alphabet) во время IPO в 2004 г.; неверная интерпретация финансовых показателей, как в случае с Lucent; и ошибка суждения – например, покупка резко упавших акций Waste Management в 1999 г. до завершения анализа компании (цена затем упала еще ниже).

По словам Дэвиса, его компания регулярно оценивает «стоимость» пяти худших инвестиций за последние пять лет, а также последующую динамику всех бумаг, которые когда-то были у нее в портфеле. «Одержимость» показателем ROM позволила сократить число повторяющихся ошибок, хотя и не избавиться от них полностью, говорит Дэвис.

Помочь инвесторам могут отслеживание результатов вложений, сделанных интуитивно, и запись рациональных обоснований всех принятых решений. Полезным может оказаться и «анализ вслепую» – например, когда скрываешь или меняешь местами названия объектов инвестиций (принцип примерно тот же, что при слепой дегустации, когда пробуешь вино из бутылок без этикеток). Можно, скажем, оценить корпоративную отчетность, скрыв название компании, чтобы ее логотип и репутация не влияли на процесс принятия решения. Можно также попросить знакомого внести в таблицу данные под заголовками «Компания А», «Компания В» и т. д. Отранжировать управляющие компании или финансовых советников по заранее выбранному критерию и по четкой цифровой шкале, чтобы снизить влияние посторонних факторов на свое суждение и, таким образом, вероятность ошибки.

Но что бы вы ни делали, «вы все равно будете допускать ошибки», «утешает» Бэтник, автор новой книги: «Важно отнестись с участием – к самому себе и к себе в будущем».

Перевел Михаил Оверченко