Какие опасности подстерегают инвесторов на арт-рынке

Статья опубликована в № 4547 от 13.04.2018 под заголовком: Все яйца в одну картину

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Картина Жана Мишеля Баския на аукционе Christie’s в Нью-Йорке. Работы Баския – пример удачной инвестиции: до 2002 г. они стоили до $3,5 млн, а в 2017 г. безымянная работа была продана за $110,5 млн на аукционе в Нью-Йорке Darren Ornitz / Reuters

Богатые инвесторы часто говорят, что около 10% их активов приходится на произведения искусства, антиквариат, дорогие вина и другие коллекционные предметы. Исследования их инвестиционного потенциала показали, что в долгосрочной перспективе доходность таких активов может превышать доходы от денежных средств, облигаций и даже золота. Правда, итоговый результат может оказаться существенно меньше из-за издержек, связанных с торговлей этими произведениями и их хранением.

Доходы от инвестиций в так называемые эмоциональные активы нельзя напрямую сравнивать с вложениями в активы финансовые: цены на одно и то же произведение могут радикально различаться у разных дилеров, аукционных домов или при совершении частных сделок. А комиссии и наценки могут превышать 20%, причем зачастую весьма существенно. Поэтому для расширения наших представлений об инвестиционном потенциале рынка искусства весьма полезной будет оценка, которую дали три профессора финансов: Дэвид Чемберс и Элрой Димсон из Judge Business School при Кембриджском университете и Кристоф Спэнжер из HEC Paris проанализировали доходы по собранной Кейнсом (1883–1946) коллекции за прошедшее столетие.