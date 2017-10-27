Как инвестировать в искусство

Sotheby’s

«У современного искусства больше рисков, ведь только с течением времени будет ясно, кто попал в будущее, «в которое берут не всех» (процитируем Кабаковых)», – говорит Марина Ситнина, руководитель направления арт-банкинг в Газпромбанке. При высоких рисках выше и потенциальная доходность, как и у любого другого актива, добавляет она: так, работа Жана-Мишеля Баския «Без названия» 1982 г. принесла за 23 года 25 000,63% годовых, в абсолютном выражении – $110,47 млн

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