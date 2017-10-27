Как инвестировать в искусство
Высокие риски и порог входа, низкая ликвидность, необходимость профессиональной помощи – и умопомрачительные доходности (иногда)
Самая дорогая картина из проданных на открытом аукционе – «Алжирские женщины, версия О» Пикассо. В 2015 г. на торгах Christie’s в Нью-Йорке покупатель заплатил за нее $179,4 млн
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На втором месте – «Лежащая обнаженная» Модильяни, проданная также на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за $170,4 млн
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Замыкает тройку самых дорогих картин «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда» Фрэнсиса Бэкона – $142 млн в 2013 г. на торгах Christie’s в Нью-Йорке
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В октябре 2017 г. парижский Sotheby's продал авторскую копию картины Марселя Дюшана «Усатая Джоконда» за $743 000. Картина считается культовым произведением XX в. в стиле поп-арта. Многие инвесторы мечтают найти такую работу, пока она не стала общепризнанной иконой стиля и стоит относительно дешево
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«У современного искусства больше рисков, ведь только с течением времени будет ясно, кто попал в будущее, «в которое берут не всех» (процитируем Кабаковых)», – говорит Марина Ситнина, руководитель направления арт-банкинг в Газпромбанке. При высоких рисках выше и потенциальная доходность, как и у любого другого актива, добавляет она: так, работа Жана-Мишеля Баския «Без названия» 1982 г. принесла за 23 года 25 000,63% годовых, в абсолютном выражении – $110,47 млн
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Дмитрий Брейтенбихер, руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами ВТБ, перечисляет основные критерии, влияющие на эффективность инвестиций: 1. Имя художника. 2. Период, считающийся лучшим в его творчестве. 3. Сюжет, который должен отвечать основному стилю художника и быть характерным для его творчества. 4. История работы: кому принадлежала, где выставлялась, в какой период. 5. Wall power – насколько произведение является мгновенно узнаваемым
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«Тенденции в арт-инвестировании могут меняться из года в год. Поэтому обратите внимание на первые имена в том или ином периоде, самых ярких представителей стиля, творческого объединения и т. д. Если рассматривать советское искусство, то неизменным спросом на аукционах пользуются работы Александра Дайнеки, Сергея Герасимова, Дмитрия Налбандяна и др. Нужно изучать рейтинги ликвидности художников», – советует Ольга Валеева, гендиректор «Ак барс галереи»
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Юрий Морогов, портфельный менеджер «Сбербанк управление активами», предостерегает: «С точки зрения емкости рынка (капитализация мирового рынка акций – около $90 трлн), доступности (большинство рынков ценных бумаг имеют почти нулевой порог входа), информационной прозрачности (данные о котировках доступны онлайн), логики ценообразования (здесь можно долго дискутировать, но основные принципы понятны), инфраструктуры (брокерское обслуживание, доверительное управление, ПИФы и т. п.) и, наконец, ликвидности инвестиции в искусство не могут даже близко сравниться с рынком ценных бумаг»
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«Предметы искусства – еще менее ликвидный товар, чем даже недвижимость, поэтому горизонт инвестирования, как правило, – несколько лет, – отмечает Наталья Капинос, зампред правления «Абсолют банка». – Сейчас появилось предложение кредитов под залог произведений искусства, что немного облегчает инвестиционное планирование, но ситуацию с ликвидностью не решает. В нетрадиционные активы можно вложить 20-30% портфеля с целью как его диверсификации, так и получения инвестором новых ощущений»
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Арт-рынок стал секьюритизироваться, поэтому возможности для инвестиций немного расширились, отмечает Ситнина из Газпромбанка: «И Моне уже можно купить без особо серьезных вложений. Только не целиком, а небольшую дольку, некую ценную бумагу или пай инвестфонда, где активом будет, например, полотно Моне»
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Главная ошибка в этой области – надежда заработать, будучи непрофессионалом, предупреждает Улан Илишкин, руководитель L’Hermitage Росбанка: «Вторая наиболее распространенная ошибка – желание купить очень дешево нечто очень ценное и вера в то, что это возможно. Третья – уверенность в том, что вы все знаете сами»
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В 2016 г. глобальный рынок искусства сократился на 11% до $56,6 млрд, следует из отчета Art Basel и UBS. Крупнейшие игроки на нем – США, Великобритания и Китай, их совокупная доля в сделках превышает 80%. Доля России – менее 1%
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«Российская арт-сцена насыщенна и богата сильными художниками, о которых мы редко слышим в Швейцарии, – говорит Андре Роггер, глава корпоративной коллекции Credit Suisse. – Российский рынок искусства еще не настолько интернационален, как во многих других странах, что делает его перспективным для новых художественных открытий»
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