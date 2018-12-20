Финансы / Банки

Аналитики ЦБ предупредили о риске ипотечного пузыря

Ситуация напомнила им кредитные бумы 2007 и 2013 годов
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«Ипотека растет у нас последнее время, будем ее поддерживать тоже. Большими темпами, кстати говоря, для всех. Свыше 20% рост ипотечного кредитования», – говорил вчера на итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин. Пока он отвечал на вопросы, на сайте ЦБ была опубликована аналитическая записка департамента исследований и прогнозирования Центробанка с говорящим названием «Опыт двух кредитных бумов в России и текущий рост ипотеки: почему важно вовремя остановиться».

Ее авторы, чье мнение может отличаться от официальной позиции регулятора (представитель ЦБ не ответил, совпадают ли они в данном случае), анализируют бумы на рынках корпоративного кредитования в 2005–2007 гг. и необеспеченного потребительского кредитования в 2011–2013 гг. По мнению авторов, из этих ситуаций можно извлечь важные уроки для рынка ипотеки.

Выдачи ипотечных кредитов в этом году станут рекордными и, по прогнозам «Дом.РФ», достигнут 3 трлн руб., а в октябре годовые темпы роста составили 40%. Неделю назад вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что правительство до конца года представит новые льготы для получения ипотечного кредита семьями, которые позволят получить поддержку 1,6 млн человек.

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