Финансы / Рынки

Инвесторы радостно отреагировали на решение США отложить пошлины

Рынки резко развернулись, но оптимизм может быстро сойти на нет

Акции, доходности облигаций и цены сырьевых товаров подскочили в понедельник после объявления офиса торгового представителя США, что введение пошлин на ряд китайских товаров будет перенесено с 1 сентября на 15 декабря. Ранее президент Дональд Трамп заявил, что введет в сентябре 10%-ные пошлины на поставки из Китая примерно на $300 млрд.

В результате под пошлины попал бы весь китайский импорт. Теперь отсрочку получат, в частности, ноутбуки, мобильные телефоны, видеоприставки, мониторы, некоторые виды игрушек, отдельные предметы одежды и обуви.

«В очень краткосрочной перспективе это немного снимает давление», – сказал The Wall Street Journal Майк Бейли, директор аналитического отдела FBB Capital Partners.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике