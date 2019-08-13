Инвесторы радостно отреагировали на решение США отложить пошлины

Рынки резко развернулись, но оптимизм может быстро сойти на нет

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Фондовые индексы США, сильно упавшие в понедельник, на новости об отсрочке пошлин подскочили в начале торгов во вторник на 1,5% Brendan McDermid/REUTERS

Акции, доходности облигаций и цены сырьевых товаров подскочили в понедельник после объявления офиса торгового представителя США, что введение пошлин на ряд китайских товаров будет перенесено с 1 сентября на 15 декабря. Ранее президент Дональд Трамп заявил, что введет в сентябре 10%-ные пошлины на поставки из Китая примерно на $300 млрд.

В результате под пошлины попал бы весь китайский импорт. Теперь отсрочку получат, в частности, ноутбуки, мобильные телефоны, видеоприставки, мониторы, некоторые виды игрушек, отдельные предметы одежды и обуви.

«В очень краткосрочной перспективе это немного снимает давление», – сказал The Wall Street Journal Майк Бейли, директор аналитического отдела FBB Capital Partners.