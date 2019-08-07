Зачем Вашингтону объявлять Китай валютным манипулятором

Статья опубликована в № 4872 от 08.08.2019 под заголовком: Цифра недели: 7юаней за доллар

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В понедельник курс китайской валюты, контролируемый центробанком (рыночные отклонения возможны не более чем на 2% от ежедневно устанавливаемого ориентира), перешел важный уровень 7 юаней/$. Ослабление юаня произошло после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил с сентября ввести 10%-ные пошлины на китайские товары стоимостью $300 млрд.

Юань упал до уровня весны 2008 г., после чего министерство финансов США объявило Китай страной, манипулирующей валютным курсом.