Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4872 от 08.08.2019 под заголовком: Цифра недели: 7юаней за доллар

Зачем Вашингтону объявлять Китай валютным манипулятором

Дональд Трамп хочет ослабить доллар, но добиться этого крайне трудно

В понедельник курс китайской валюты, контролируемый центробанком (рыночные отклонения возможны не более чем на 2% от ежедневно устанавливаемого ориентира), перешел важный уровень 7 юаней/$. Ослабление юаня произошло после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил с сентября ввести 10%-ные пошлины на китайские товары стоимостью $300 млрд.

Юань упал до уровня весны 2008 г., после чего министерство финансов США объявило Китай страной, манипулирующей валютным курсом.

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