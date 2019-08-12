Goldman Sachs предупредил об угрозе рецессии в США из-за торговой войны с КНР
Торговая война США и Китая может негативно отразиться на росте экономики США и стать причиной ее рецессии, передает Reuters со ссылкой на разосланное клиентам заявление Goldman Sachs с экспертной оценкой.
Аналитики банковской группы пришли к выводу, что США и Китай скорее всего не успеют заключить торговое соглашение до американских выборов в 2020 г. из-за риска введения новых пошлин Вашингтоном и ответных мер Пекина. Goldman Sachs понизил на 0,2% прогноз по экономическому росту в США в четвертом квартале 2019 г., до 1,8%. «Страхи того, что торговая война послужит спусковым крючком для рецессии, нарастают», — говорится в заявлении Goldman Sachs. В заявлении отмечается, что сложившаяся ситуация вызывает неуверенность инвесторов и может привести к тому, что американские компании начнут сокращать расходы и инвестиции.
Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад, в котором призвал Китай и США заключить торговое соглашение во избежание негативного влияния конфликта на мировую систему торговли.
Президент США Дональд Трамп 1 августа анонсировал введение в отношении китайских товаров новые пошлины в размере 10%. Речь идет о поставляемых из Китая в США товарах стоимостью $300 млрд в год. Новые пошлины начнут действовать с 1 сентября. Ранее, в мае Вашингтон повысил с 10 до 25% пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд из-за медленного продвижения торговых переговоров с Пекином. Позже Трамп поручил администрации ввести 25%-ные пошлины на китайские товары стоимостью еще на $300 млрд. Таким образом, Вашингтон обложил пошлинами практически весь импорт из Китая.