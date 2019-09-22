Сбербанк может впервые направить на дивиденды половину прибыли

Минфин уже заложил причитающиеся ему 217 млрд рублей в проект бюджета на 2020 год

Статья опубликована в № 4904 от 23.09.2019 под заголовком: Сбербанк направит на дивиденды 50% прибыли

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Сбербанк еще ни разу не направлял на дивиденды 50% консолидированной чистой прибыли Андрей Гордеев / Ведомости

В 2020 г. Сбербанк направит на выплату дивидендов 50% чистой прибыли, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2020–2022 гг. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил федеральный чиновник. Представитель Минфина подтвердил данные об ожидаемых от Сбербанка поступлениях в бюджет. Его коллега из Сбербанка на запрос «Ведомостей» не ответил.

В 2020 г. государство получит от Сбербанка 217,1 млрд руб. дивидендов, указано в документе: 50% плюс 1 акция Сбербанка принадлежат ЦБ, который перечисляет выплаты по ним в бюджет. Таким образом, на дивиденды по обыкновенным акциям Сбербанк может направить 434,2 млрд руб., а с учетом привилегированных сумма вырастет до 453,3 млрд руб. Чтобы выплатить столько, Сбербанк в 2019 г. должен заработать 906,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО – на 9% больше, чем в 2018 г.