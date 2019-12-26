Конкурс на страхование жизни полицейских вызвал споры у страховщиков

«Согаз» подал заявку 18 декабря, но ему ее вернули и отозвали с регистрации: в банке «Россия» был «технический сбой производительности» в течение 30 минут, и он отклонил запрос площадки на блокировку денег. Информация об этом содержится в жалобе «Согаза» в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на решение Единой электронной торговой площадки. Страховщик указал, что необходимая сумма лежала на счете в банке, но отсутствовала возможность блокировки денег на счете по причине сбоя у «России». По мнению «Согаза» оснований для отзыва заявки не было.