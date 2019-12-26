Конкурс на страхование жизни полицейских вызвал споры у страховщиков
12,5 млрд руб. средств на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД в 2020-2021 гг. получит крупнейший страховщик страны, «Согаз»: он выиграл тендер, предложив минимальную цену, и обойдя «Росгосстрах» и МАКС. Об этом говорится в материалах сайта госзакупок.
Второй раз подряд тендер на страхование полицейских вызывает споры страховщиков. Победе «Согаза» предшествовало исключение из списка участников конкурса, а затем таинственное возвращение. Дело в том, что для участия в конкурсе каждый из участников должен был положить на специальный счет в банке 0,5% от максимальной цены контракта или 74,4 млн руб. – 14,8 млрд. Банк блокирует эти средства по запросу электронной площадки, когда подается заявка.
«Согаз» подал заявку 18 декабря, но ему ее вернули и отозвали с регистрации: в банке «Россия» был «технический сбой производительности» в течение 30 минут, и он отклонил запрос площадки на блокировку денег. Информация об этом содержится в жалобе «Согаза» в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на решение Единой электронной торговой площадки. Страховщик указал, что необходимая сумма лежала на счете в банке, но отсутствовала возможность блокировки денег на счете по причине сбоя у «России». По мнению «Согаза» оснований для отзыва заявки не было.