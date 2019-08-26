Страховавшая жизнь полицейских компания подала в суд на МВД

Андрей Гордеев / Ведомости

Компания «Центральное общество» (ЦО), получившая в 2017 г. многомиллиардный контракт на страхование сотрудников МВД, подала на ведомство в суд. Бывший страховщик хочет взыскать с МВД 611 млн руб., говорится в базе данных арбитражного суда, иск подан 22 августа, других сведений в карточке дела нет.

Ранее компания называлась «Центральное страховое общество» (ЦСО), в декабре 2017 г. она выиграла тендер на страхование жизни и здоровья 788 800 сотрудников МВД на период 2018–2019 гг., его стоимость – почти 14 млрд руб. Лицензию на этот вид деятельности компания получила всего за три дня до конкурса и обошла в ходе него лидеров рынка: «Согаз», «ВТБ страхование» и МАКС. ЦСО по итогам 2017 г. занимало 93-е место среди страховщиков по размеру собранных премий.

Спустя менее полугода после тендера ЦСО потеряло лицензии: ЦБ объяснял их отзыв нарушениями требований к финустойчивости и платежеспособности. Из-за проблем у ЦСО в июле 2018 г. контракт на страхование полицейских был без дополнительного конкурса передан «ВТБ страхованию».

Теперь ЦО хочет взыскать с МВД в суде часть неоплаченной страховой премии, которую ведомство не погасило, пока контракт формально продолжал действовать, говорят «Ведомостям» два собеседника, близких к одной из сторон. В апреле 2018 г. ЦБ приостановил действие лицензии ЦСО, а спустя месяц ее отозвал, в это время МВД не платило все деньги по контракту, хотя обязательства по нему еще сохранялись, продолжает собеседник «Ведомостей». ЦБ и МВД оперативно на запросы не ответили, совладелец компании Артем Палеев от комментариев отказался.

Почему суд отказался банкротить ЦО ЦБ отозвал у ЦСО лицензию из-за сокрытия факта страхования обанкротившегося застройщика московского ЖК «Терлецкий парк». Временная администрация, требуя банкротства ЦСО, указывала, что у компании был дефицит активов на 1,9 млрд руб., возникший в связи с необходимостью доначислить более 3,3 млрд руб. резервов по страхованию застройщика «Глобинвестстрой». Однако не достроенные им объекты во время рассмотрения заявления о банкротстве ЦСО были переданы другому застройщику – «Мосотделстрой № 1», указывает суд. Следовательно, договор страхования «Глобинвестстроя» утратил силу, и суд счел, что оснований для начисления убытков у временной администрации нет. Суды первой и второй инстанций отказались признавать банкротом бывшего страховщика.

МВД расторгло контракт в одностороннем порядке в июне 2018 г., сообщал «Интерфакс» со ссылкой на письмо временной администрации ЦСО в МВД («Ведомости» с ним ознакомились, собеседник «Ведомостей подтвердил его подлинность). В письме временная администрация просила вернуть 1,4 млрд руб. неперечисленной страховой премии за апрель – июнь. Временная администрация обещала взыскать эту сумму через суд, но иск так и не подала. Зато она обратилась с заявлением о банкротстве страховщика, суд его отклонил.

В июне этого года временная администрация перестала управлять компанией, покинув ее. Одинаковые доли в ЦО – по 32,98% – принадлежат ООО «СКП» Натальи Палеевой, ООО «ДЕШ.ЭКС» Артема Палеева и АО «Фаворит», следует из данных СПАРК. Еще 1,05% владеет не действующая сейчас компания – ООО «Евроторг астра».

Следственный комитет сейчас расследует уголовное дело, возбужденное в мае по факту предоставления страховой компанией ЦСО в Банк России недостоверной финансовой отчетности, писали «Ведомости», в июле силовики провели в ЦБ выемку документов по этому делу. Следствие хочет разобраться, как малоизвестная компания получила за несколько дней от ЦБ лицензию на страхование сотрудников МВД, выиграла тендер, а спустя несколько месяцев рухнула, говорили «Ведомостям» человек, видевший письмо от СК в ЦБ, и человек в правоохранительных органах.