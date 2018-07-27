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ЦБ заподозрил руководство бывшего страховщика МВД в выводе активов

Центробанк заподозрил в выводе активов бывшее руководство и собственников страховой компании «Центральное страховое общество», которая являлась страховщиком МВД. Признаки вывода активов обнаружила временная администрация страховщика, которая приступила к работе в конце апреля.

«По оценке временной администрации, размер имущества (активов) общества недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей», – говорится в сообщении ЦБ.

Информация о возможном выводе активов направлена в правоохранительные органы, добавил регулятор. Кроме того, 1 августа Арбитражный суд Московской области рассмотрит вопрос о признании страховщика банкротом.

Центральное страховое общество (ЦСО) лишилось лицензии в конце мая. Центробанк заявил, что компания нарушила требования к финансовой устойчивости и платежеспособности. В декабре прошлого года ЦСО выиграло тендер на страхование жизни и здоровья 788 800 сотрудников МВД на 2018-2019 гг. за 13,7 млрд руб.

В четверг, 26 июля, правительство определило нового страховщика МВД: единственным страховщиком жизни и здоровья сотрудников ведомства на 2018-2019 гг. выбрано «ВТБ страхование».