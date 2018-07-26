Правительство выбрало страховщика МВД без конкурса

Предыдущий страховщик МВД потерял лицензию Ярослав Чингаев для Ведомостей

Правительство определило «ВТБ страхование» единственным страховщиком жизни и здоровья сотрудников МВД на 2018-2019 гг. Компания выбрана на внеконкурсной основе согласно правительственному распоряжению. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

«Ведомости» ожидают комментарий «ВТБ страхование» о размере премии, которую получила компания.

Предыдущий страховщик сотрудников МВД - Центральное страховое общество (ЦСО) - в конце мая лишился лицензии. Центробанк заявил, что компания нарушила требования к финансовой устойчивости и платежеспособности. До этого, в конце апреля, регулятор второй раз ввел в ЦСО временную администрацию.

ЦСО в декабре прошлого года выиграло тендер на страхование жизни и здоровья 788 800 сотрудников МВД на 2018-2019 гг. за 13,7 млрд руб. Причем компания получила лицензию ЦБ на обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих всего за неделю до объявления конкурса. ЦСО обошло в тендере лидеров рынка – «Согаз», «ВТБ страхование» и МАКС. Победе ЦСО не помешало то, что в апреле 2017 г. ЦБ первый раз ввел в компанию временную администрацию на полгода – из-за ненадлежащего исполнения компанией плана восстановления платежеспособности.

МАКС еще до конкурса обращал внимание Федеральной антимонопольной службы на «очень странные показатели», представленные в тендере, говорила «Ведомостям» гендиректор компании Надежда Мартьянова. «Как можно было 13 млрд руб. госсредств передать этой структуре? Мы просто разводим руками!» – возмущалась она.

Директор по развитию страхования МАКС Сергей Печников отмечал, что по условиям тендера контракт прекращается только в случае ликвидации компании и никаких пунктов о возврате премии в этом случае не предусматривалось. Он указывал, что в случае отзыва у ЦСО лицензии МВД, вероятно, придется проводить новый конкурс. Помимо МВД в ЦСО была застрахована ответственность 148 российских туроператоров.

В июне замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что Минфин рассматривает возможность в качестве временной меры позволить силовым ведомствам самостоятельно выплачивать компенсации семьям погибших и пострадавших сотрудников. В этом случае деньги шли бы напрямую из бюджета за счет ассигнований, предусмотренных на обязательное государственное страхование личного состава. По словам Моисеева, такой порядок страховых выплат был бы приемлем, если силовым ведомствам не удастся провести конкурс по выбору страховщика. «Что касается страхования личного состава – к сожалению, мы сейчас видим, что часто не заявляются [страховые] компании на конкурсы», – указывал Моисеев (цитата по ТАСС).

В 2016-2017 гг. договоры страхования сотрудников МВД заключались задним числом из-за отсутствия заявок на конкурс. Например, страховой договор на 2016 г. был заключен в сентябре 2016 г., а на 2017 г. – в июне 2017 г. Конкурсы срывались в том числе из-за того, что страховщиков не устраивала предложенная МВД цена.

Обязательному государственному страхованию жизни и здоровья подлежат сотрудники Минобороны, МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии, а также призванные на военные сборы или уволенные со службы. За гибель застрахованного силовика выплачивается 2 млн руб. компенсации, в случае инвалидности – от 500 000 до 1,5 млн руб. За тяжелое ранение полагается 200 000 руб., за легкое – 50 000 руб.