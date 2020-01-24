Банки превращают автокредиты в потребительские
ВТБ запускает выдачу кредитов на покупку машины без ее залога, рассказал «Ведомостям» зампред правления Анатолий Печатников. После пробного периода госбанк рассмотрит возможность распространить эту практику на все автокредиты. У Печатникова нет сомнений, что проект «поедет».
Сейчас такие кредиты выдают специализирующиеся на потребительском кредитовании «Ренессанс кредит» и «ОТП банк». Однако многие банки не готовы отказываться от залогов.
Как это работает
Клиент сможет собирать меньше документов для получения кредита, объясняет Печатников, а банку не нужно будет тратиться на регистрацию залога в реестре у нотариуса. Погашаться кредит, по его словам, будет как обычный потребительский заем и отличаться от него целевым использованием. При выдаче кредита средства будут поступать на счет клиента, или, по его желанию, сразу на счет автосалона, уточняет пресс-служба ВТБ. Получить кредит можно в автосалоне или в центре автокредитования ВТБ, говорит представитель банка. Никаких документов, подтверждающих использование средств на покупку машины, предоставлять не нужно.
Кредиты будут выдаваться и на новые, и на поддержанные авто.
Целевые кредиты на покупку авто без залога – это не автокредиты по законодательству, говорит управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: по сути, это аналог потребительского кредита с попыткой проконтролировать целевое использование средств.
Сколько это стоит
Беззалоговый автокредит востребован преимущественно на покупку машин автомобилей с пробегом, отмечает представитель ВТБ, – здесь наличие залога при прочих равных практически не влияет на ставку. На первом этапе проекта максимальная сумма кредита составит 500 000 руб., а после банк будет решать, на сколько ее увеличить.
Снизить ставку по такому кредиту позволит покупка каско, указывает представитель банка. В этом случае разница по сравнению с залоговым кредитом составит «несколько процентных пунктов».
Сейчас взять автокредит в ВТБ можно по ставке от 7% годовых (без учета специальных программ партнеров) при условии покупки каско, страхования жизни и получения зарплаты в ВТБ. Расчет сделан при сумме кредита 1,5 млн руб. и первоначальным взносом в размере 20%. А без покупки страхования жизни, ставка при тех же условиях составит 10%.
В беззалоговом кредитовании минимальная ставка для зарплатных клиентов ВТБ составит от 9% годовых с учетом оформления «Вместо каско» (страховая программа партнеров ВТБ; надбавка за ее отсутствие – 6 п.п.), говорит представитель банка. Для остальных клиентов ставка будет выше на 1 п.п., уточняет он. И добавляет, что первый взнос не требуется.
Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.
Зачем это банку
Банки в принципе не заинтересованы в залоге, поскольку взыскать его достаточно сложно, если заемщик не идет навстречу, считает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. При невыплатах машину нужно сначала найти, потом изъять, где-то хранить и как-то продать – а это дополнительные расходы, перечисляет он. С этой точки зрения залог слабо защищает банк от невыплат и как инструмент снижения риска работает плохо, заключает он.
Банки тратят деньги на постановку машину в залог и снятие с нее залога: по 600 руб. за каждую процедуру, а до взыскания доходят редко, говорит сотрудник одного из банков. И добавляет, что в результате суммарные расходы на регистрацию залогов намного больше того, что удается получить в случае взыскания и реализации залога.
«Тинькофф банк» воспользовался залоговым правом менее чем в 1% случаев, приводит данные его представитель.
Положительный эффект состоит только в выборе целевой аудитории, заинтересованной в покупке автомобиля, отмечает Беликов. Платежная дисциплина у заемщиков по автокредитам, по его данным, в среднем значительно лучше, чем у заемщиков по потребкредитам.
Риски невыплат у беззалоговых автокредитов будут выше, но останутся приемлемыми, уверен Печатников. Для банка они меньше по сравнению с выдачей необеспеченных потребительских кредитов «клиентам с улицы», рассуждает аналитик Fitch Антон Лопатин: машину, как правило, покупают люди с большим доходом, которые в какой-то мере могут считаться более надежными заемщиками.
«У нас ставка не зависит от залога, но на рынке есть подобные практики. У клиентов, которые по разным причинам негативно относятся к залоговому кредитованию, есть альтернатива – оформление кредита наличными», – говорит руководитель дирекции развития продуктов, проектов и каналов продаж потребительского кредитования «ОТП банка» Ксения Полотерова.
«Мы запустили пилотный проект по выдаче POS-кредитов на авто в апреле 2019 г. В среднем пока выдаем около 20 млн руб. в месяц», – рассказывает директор департамента продаж банковских продуктов «Ренессанс кредита» Сергей Васильев. Процент невозврата по таким кредитам, по его словам, сейчас не отличается от остальных типов, а интересуются ими те, кто уже располагает определенной суммой, но хочет приобрести модель подороже, а также клиенты, покупающие подержанные авто в салонах.
Чем это опасно
Без залога банки вынуждены кредитовать клиентов под более высокий процент, чтобы компенсировать возросшие риски, говорит директор департамента автокредитования «Русфинанс банка» Алексей Бородавин. Если машина не передается в залог, банку трудно определить целевой характер расходования средств, а когда заемщик не может или не хочет вернуть заем, у банка нет возможности хотя бы частично компенсировать потери. Кроме того, на необеспеченный портфель начисляется больше резервов – стоимость автокредита растет и по этой причине. Поэтому в линейке «Русфинанс банка» программы беззалоговых автокредитов не представлены, заключил Бородавин.
Расходы на регистрацию – это единственный недостаток процесса постановки машины в залог, считает представитель «Тинькофф банка». Сама процедура постановки машины в залог в России очень удобна и для клиента, и для банка – процесс безбумажный и мгновенный, «Тинькофф» не видит смысла отказываться от залогов в автокредитовании, говорит его представитель. Совкомбанк тоже не собирается отказываться от залогов, сообщил его первый зампред и совладелец Сергей Хотимский: «Мы считаем, что рынок необеспеченных кредитов перегрет, и данная инициатива может нести существенные риски».