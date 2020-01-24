Банки превращают автокредиты в потребительские

Клиент сможет собирать меньше документов для получения кредита, объясняет Печатников, а банку не нужно будет тратиться на регистрацию залога в реестре у нотариуса. Погашаться кредит, по его словам, будет как обычный потребительский заем и отличаться от него целевым использованием. При выдаче кредита средства будут поступать на счет клиента, или, по его желанию, сразу на счет автосалона, уточняет пресс-служба ВТБ. Получить кредит можно в автосалоне или в центре автокредитования ВТБ, говорит представитель банка. Никаких документов, подтверждающих использование средств на покупку машины, предоставлять не нужно.